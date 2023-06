Tutti parlano di questo gilet: ideale per un look elegante o casual

16Sembra incredibile, ma quasi un mese prima dell’arrivo dell’estate, conosciamo già quale sarà il capo di punta della stagione. Si tratta di questo gilet sartoriale corto della nuova collezione di Zara in rosa chiaro. Il rosa è il colore tendenza del 2023 in tutte le sue tonalità, quindi solo per questo il gilet merita un posto di rilievo nel nostro guardaroba.

Il nuovo gilet sartoriale di Zara

Realizzato in 74% poliestere, 19% viscosa e 7% elastan, è un gilet con scollo a V e manica smanicata con finte tasche a filetto anteriori e chiusura frontale con bottoni. C’è qualcosa che è cambiato rispetto alle stagioni passate, ed è che il gilet non è più un capo tra gli altri ma è diventato il protagonista indiscusso del look.

Inoltre, si può indossare come top, come confermano le esperte di moda. Soprattutto, lo vediamo abbinato. Il total look è una scelta facile e sicura, quindi questa modalità di includere il gilet nello stile è una scelta vincente. E Zara ci rende le cose molto semplici perché il gilet ha il suo pantalone abbinato.

Un pantaloni a vita alta con tasche anteriori e finte tasche a filetto sul retro. Con gambe larghe e corte, sono super favorevoli per donne di tutte le taglie e con tutti i tipi di corpo. Possiamo abbinare il completo gilet e pantaloni con sandali bianchi per un look da giorno e con sandali neri per un look da sera.

Certo, abbiamo molte altre opzioni per adottare questa tendenza al di là del total look. I jeans sono un classico che non sbaglia mai e, inoltre, è l’alternativa più comoda e facile da usare nella nostra vita quotidiana. Possiamo abbinare il gilet a modo di top con dei jeans stile flare.

Un’altra opzione è aggiungere una gonna lunga allo stile. Insieme al rosa, il bianco è un altro colore tendenza della stagione e, inoltre, si abbina alla perfezione con il rosa chiaro. L’idea è utilizzare il gilet come top, ma possiamo anche indossare una camicia e mettercelo sopra.

Zara ha fatto centro con questo capo. Un gilet sartoriale con cui possiamo creare molti look di successo. È disponibile nel negozio online dell’ammiraglia di Inditex a 25,95 euro, dalla taglia XS alla XL.

4.8/5 - (9 votes)