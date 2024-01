Tutti lo vogliono provare: il piatto preparato da Lidl che sta sparendo dagli scaffali

Il piatto pronto Lidl che sta conquistando tutti

Se sei tra quelli che non hanno tempo di cucinare, ma adori un piatto gustoso e nutriente, allora dovresti conoscere il prodotto di punta di Lidl che sta facendo impazzire i consumatori. Il piatto pronto di Lidl che sta scomparendo dagli scaffali perché tutti vogliono provarlo.

La lasagna Lidl che sparisce dagli scaffali

Tra i piatti pronti più venduti da Lidl al momento, abbiamo scoperto una lasagna che ha fatto impazzire tutti al punto da diventare virale. Sono in molti che non hanno esitato a comprarla e provarla, registrando le loro reazioni che abbiamo potuto vedere su piattaforme come TikTok.

Il piatto in questione è laLasagna ai 5 formaggi di Lidl, una deliziosa ricetta che combina pasta, salsa besciamella e una miscela di cinque formaggi diversi che le conferiscono un sapore unico e cremoso. Il bello di tutto ciò è che è un piatto pronto che si può cucinare nel forno o nel microonde in pochi minuti, e che ha un prezzo molto conveniente: solo 2,99 euro per 350 grammi.

Una delizia con 5 formaggi irresistibili

La Lasagna ai 5 formaggi di Lidl è una scelta perfetta per gli amanti del formaggio, poiché contiene cinque varietà differenti che le conferiscono diverse sfumature e texture. Ecco i formaggi che contiene:

Formaggio cremoso: è un formaggio morbido e cremoso, fatto con latte di mucca, utilizzato come base per la salsa besciamella. Ha un sapore delicato e una consistenza spalmabile. È ricco di proteine, calcio e fosforo, e ha un basso contenuto di lattosio.

è un formaggio morbido e cremoso, fatto con latte di mucca, utilizzato come base per la salsa besciamella. Ha un sapore delicato e una consistenza spalmabile. È ricco di proteine, calcio e fosforo, e ha un basso contenuto di lattosio. Mozzarella: è un formaggio italiano, fatto con latte di bufala o di mucca, che ha un sapore dolce e delicato, e una consistenza elastica e fibrosa. È il formaggio tipico della pizza e si scioglie facilmente una volta riscaldato.

è un formaggio italiano, fatto con latte di bufala o di mucca, che ha un sapore dolce e delicato, e una consistenza elastica e fibrosa. È il formaggio tipico della pizza e si scioglie facilmente una volta riscaldato. Emmental: è un formaggio svizzero, fatto con latte di mucca, che ha un sapore dolce e fruttato, e una consistenza compatta e forata. È uno dei formaggi più popolari al mondo e viene utilizzato per gratinare o fare fonduta. È ricco di calcio, proteine e vitamine A, B2 e B12.

è un formaggio svizzero, fatto con latte di mucca, che ha un sapore dolce e fruttato, e una consistenza compatta e forata. È uno dei formaggi più popolari al mondo e viene utilizzato per gratinare o fare fonduta. È ricco di calcio, proteine e vitamine A, B2 e B12. Grana Padano: è un formaggio italiano, fatto con latte di mucca, che ha un sapore intenso e granuloso, e una consistenza dura e friabile. È simile al parmigiano, ma più dolce e meno salato. Viene solitamente grattugiato sulla pasta o sull'insalata. È ricco di calcio, fosforo e vitamine A, B2 e B12.

è un formaggio italiano, fatto con latte di mucca, che ha un sapore intenso e granuloso, e una consistenza dura e friabile. È simile al parmigiano, ma più dolce e meno salato. Viene solitamente grattugiato sulla pasta o sull'insalata. È ricco di calcio, fosforo e vitamine A, B2 e B12. Formaggio blu: è un formaggio francese, fatto con latte di mucca, pecora o capra, che ha un sapore forte e piccante, a causa della presenza di muffa all'interno. È un formaggio molto aromatico con una consistenza morbida e cremosa. È ricco di proteine, calcio e vitamine A e B12.

Come preparare la lasagna ai 5 formaggi di Lidl

Per preparare la Lasagna ai 5 formaggi di Lidl, basta seguire questi semplici passaggi:

Se vuoi cucinarla nel forno , preriscaldalo a 180 ºC e rimuovi la pellicola dalla lasagna. Metti il vassoio sulla griglia del forno e cuoci per 12 minuti. Poi lascia riposare per qualche minuto prima di servire.

e rimuovi la pellicola dalla lasagna. Metti il vassoio sulla griglia del forno e Poi lascia riposare per qualche minuto prima di servire. Se preferisci cucinarla nel microonde, rimuovi la pellicola e il vassoio dalla lasagna. Metti la lasagna in un piatto adatto per il microonde e riscaldala per 3-4 minuti a 700W. Poi lascia riposare per qualche minuto prima di servire.

La Lasagna ai 5 formaggi di Lidl è un piatto che può essere gustato da solo oppure accompagnato da un'insalata verde o da dei pomodorini. Tuttavia, tieni presente che è un piatto abbastanza calorico, poiché ogni 100 grammi di prodotto, contiene 216 kilocalorie, di cui 11,6 grammi sono grassi saturi. Per questo motivo, ti consigliamo di consumarlo con moderazione e di compensare con una dieta equilibrata e variegata.

Non aspettare oltre e prova la Lasagna ai 5 formaggi di Lidl, il piatto pronto che sta facendo impazzire gli scaffali e che ti farà sentire come se fossi in Italia. E se vuoi vedere come si presenta, ecco un video in cui una giovane TikToker la prova e esprime il suo sincero giudizio:

