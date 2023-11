Tutti lo stavano aspettando: tornano gli stivali da montagna impermeabili più venduti di Decathlon

Le calzature impermeabili sono essenziali quando arriva questa stagione dell’anno, soprattutto nelle zone dove piove spesso, o anche in altre ma se vai spesso in montagna, dove potresti trovare terreni più umidi durante la stagione autunno-inverno. Oggi ti mostriamo un paio di stivali impermeabili di Decathlon che sono i più venduti e finalmente sono di nuovo disponibili dopo essere stati esauriti… affrettati che volano!

Decathlon offre durante tutto l’anno tutto il necessario per equipaggiarti per le tue escursioni in montagna, in spiaggia o praticamente ovunque altro, sempre con il più adatto e al miglior rapporto qualità-prezzo. La catena francese ha un grande successo in Italia, uno dei molti paesi in cui è leader per quanto riguarda i negozi sportivi.

Gli stivali impermeabili di Decathlon che devi avere

Sono le scarpe da trekking in pelle calde e impermeabili per la neve – SH900 Mid – Donna, degli stivali progettati per il piede femminile e che il team di esperti della catena francese ha appositamente ideato per l’uso in condizioni di trekking, pioggia o neve, con un alto grado di impermeabilità per mantenere i tuoi piedi asciutti in qualsiasi circostanza o situazione. Al momento hanno un prezzo di 69,99 euro.

Questi fantastici stivali impermeabili di Decathlon sono i più venduti nel negozio francese, calzature calde che ti saranno utili per le tue escursioni invernali, soprattutto se vai in montagna, poiché ti offrono le migliori condizioni di supporto, comfort e asciutto, anche sulla neve, oltre ad essere foderate per mantenere i tuoi piedi sempre caldi e ben protetti.

Tra le molte caratteristiche che rendono questi stivali speciali, possiamo menzionare anche le seguenti:

Offrono una temperatura eccellente anche quando all’esterno ci sono fino a -20ºC in attività e fino a -11ºC a riposo.

Hanno una membrana impermeabile e traspirante che garantisce la conservazione dei piedi asciutti in ogni momento.

Suola in gomma con tacchetti di durezza differenziata per offrire la migliore presa.

Trazione sulla neve grazie alla profondità e alla disposizione dei tacchetti, che sono di 4 mm.

Mezza pelle e sistema di allacciatura per garantire la migliore vestibilità e una grande capacità di supporto.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la loro composizione, la suola è al 100% in gomma, l’interno al 100% in polietilene tereftalato (PET) e l’esterno al 50% in pelle bovina, il 30% in polietilene tereftalato (PET) e il 20% in poliuretano. Per mantenere sempre questi stivali impermeabili di Decathlon in ottime condizioni, è consigliabile conservarli in un luogo ben ventilato e protetto sia dalla luce che dall’umidità.

4.1/5 - (9 votes)