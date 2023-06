Tutte vorranno queste sandali: nere, comode ed economiche Zara

È tempo di sandali, e ancora di più ora che abbiamo inaugurato la nuova stagione estiva. Niente di meglio degli economici e comodi sandali neri di Zara. Sono una vera scoperta perché sono piatti e si abbinano a tutto ciò che decidi di indossare durante quest’estate.

Neri, comodi ed economici, i sandali di Zara

Stiamo parlando dei sandali piatti in tessuto con effetto satinato. Hanno cinghie sottili con fibbia e anche una cinghia posteriore che li rende ancora più speciali. Noterai che sono rifiniti con una punta arrotondata. Come abbiamo evidenziato, sono piatti e hanno una suola di soli 3 cm, quindi il comfort è assicurato.

Tra le sue caratteristiche, i materiali da evidenziare della scarpa sono il taglio al 100% in poliestere, la suola al 100% in poliuretano termoplastico e la soletta all’85% in poliestere e al 15% in poliuretano.

Come prendersi cura di queste scarpe

Zara suggerisce di compiere semplici azioni come pulire gli articoli con un panno di cotone asciutto o una spazzola morbida, a seconda delle caratteristiche del prodotto. Quando possibile, cerca di utilizzare prodotti rispettosi dell’ambiente.

In questo caso, i sandali non possono essere lavati, non devono essere immersi in acqua, non usare candeggina/sbiancante. Le scarpe in pelle/vernice/antico devono essere pulite con un panno di cotone asciutto.

Non devono essere stirate e il camoscio/nabuk/scamosciato deve essere pulito con una spazzola morbida o una spugna dura. Mentre non devono essere puliti a secco né utilizzare l’asciugatrice. Secondo Zara, i materiali in camoscio/nabuk/scamosciato possono essere protetti con spray trattanti o repellenti per polvere (idrorepellente per mop).

Con cosa abbiniamo i sandali

Con una varietà di capi poiché sono neri e quindi si abbinano bene con tutti i colori. Abbiamo una varietà di magliette colorate, lo short nero a 19,95 euro, la biancheria intima, la borsa cestino perfetta per l’estate a un prezzo di 29,95 euro, i vari jeans presenti sul sito web, oltre a vestiti e altri capi con cui sarai al top.

Qual è il loro prezzo

I sandali piatti possono essere acquistati sul sito web di Zara o nei negozi fisici. Hanno un prezzo di 35,95 euro e le taglie a cui puoi accedere vanno dalla 35 alla 42. Quindi ora sai qual è la tua taglia e puoi acquistarli subito.

Come puoi vedere, hai una varietà di opzioni e dallo stesso sito web puoi verificare la disponibilità di tali scarpe da Zara in modo da sapere già se sono disponibili e non andare invano.

