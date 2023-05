Tutte parlano di questa camicia bianca in lino: Zara lo fa di nuovo.

Informale ed elegante allo stesso tempo, con una varietà di capi. Questa è la camicia bianca in lino che puoi trovare da Zara.

È uno dei capi basici che dovresti avere nell’armadio perché si adatta a qualsiasi tipo di abbigliamento. Non perderti tutte le sue caratteristiche e come acquistarla in due semplici passaggi.

La camicia bianca in lino è di Zara

Questo capo sorprende per i suoi dettagli con pieghe laterali, realizzato in un materiale di qualità come la miscela di lino. Ha anche un colletto a risvolto con scollo a V, maniche lunghe e si chiude frontalmente con bottoni.

Materiali sostenibili

Scegli questa camicia perché è anche sostenibile. È realizzata in 54% lino, 43% viscosa e 3% elastan e contiene almeno il 50% di lino proveniente da coltivazioni europee certificate.

Zara sottolinea che la fibra di lino coltivata in Europa è una fibra naturale che non ha bisogno di irrigazione. Viene coltivata senza l’utilizzo di semi geneticamente modificati e senza pesticidi e fertilizzanti sintetici. Viene prodotta in Europa Occidentale secondo il marchio EUROPEAN FLAX® dell’Alleanza per il Lino e il Canapa Europei.

Prenditi cura del capo per farlo durare di più

Curare i tuoi capi significa prendersi cura dell’ambiente. Per prolungare la vita di questo capo, devi lavarlo a basse temperature e al rovescio. In questo caso specifico, la camicia deve essere lavata in lavatrice a max 30°C. Centrifugato breve, non usare candeggina, stirare a max 110°C e non usare l’asciugatrice.

Combinazioni perfette

La camicia bianca è sempre perfetta sia con abiti da giacca che con jeans, gonne midi, tacchi alti o in quel look informale che si porta con le sneakers.

Zara consiglia di abbinare la camicia con i pantaloni bianchi a 29,95 euro, con la palette di ombretti di diversi colori in offerta a 7,99 euro o con il top a spalline da indossare sotto che ha un prezzo di 6,95 euro in diverse taglie.

Dove acquistare

Questa camicia si trova sul sito web di Zara. Per essere più precisi, il prezzo è di 29,95 euro nelle taglie dalla XS alla L. Devi solo scegliere quella che ti sta meglio. Come sai, acquistare su questo sito è facile e ti permette di non uscire di casa. Riceverai i capi direttamente a casa tua o in ufficio, dove preferisci. Ora puoi avere la camicia che hai sempre voluto con un semplice clic.

