Tutte le funzionalità degli auricolari wireless Elite 4 Active di Jabra

L’azienda giabra ha ampliato la sua gamma di cuffie wireless con il modello Elite 4 attivo, che si caratterizza per essere realizzato per un pubblico che pratica sport e vuole anche essere connesso (chiamate) e godersi la musica. Questo prodotto, che si aggiunge alla gamma vero wireless (totalmente wireless) di Jabra, consente un uso intensivo data la durata dei materiali e la sua resistenza all’acqua e al sudore, con un grado di protezione IP57. Integra un design sportivo che può essere utilizzato nelle attività quotidiane, lavorative e sportive. Si attacca in modo sicuro all’utente e ai suoi movimenti.

Con un prezzo di 119 euro, si posiziona come un’opzione accessibile per il tempo libero attivo e quotidiano, offrendo una buona qualità di chiamata. Un valore importante è che ha una batteria con una durata fino a 7 ore di riproduzione (e fino a 28 nel caso), con capacità di ricarica rapida.

Funzionalità in primo piano

Elite 4 Active include l’esperienza di riproduzione integrata di Alexa o Spotify Tap e Google Fast Pair. Quest’ultimo prevede l’utilizzo dell’accoppiamento istantaneo quando acceso, offrendo un’esperienza di connessione ottimale con i dispositivi Android. La riproduzione di Spotify Tap semplifica l’accesso rapido alla musica. Il dispositivo è ben predisposto per bloccare il rumore, attraverso il sistema di Cancellazione attiva Rumore (ANC). Inoltre, l’ascolto coinvolgente della musica è migliorato con l’equalizzatore personalizzabile. include la tecnologia Ascoltare per una maggiore percezione dell’ambiente, rendendo la squadra un compagno sicuro per l’utilizzo in strada, poiché consente di essere consapevoli dei suoni intorno a te mentre si cammina o si corre.

Tecnologie applicate e vantaggi

Include la tecnologia a 4 microfoni, protetta da una speciale copertura in rete per proteggere dal rumore del vento, così le chiamate vengono ascoltate forte e chiaro.

Si adattano a qualsiasi altro tipo di attività al di fuori dello sport, grazie al loro design ergonomico e senza ali. Sono disponibili in colori coerenti con la gamma Elite Active esistente: Navy, Black e Light Mint.

Calum MacDougall, Senior Vice President Marketing di Jabra, ha dichiarato: “Comprendiamo l’importanza di mantenersi in forma e condurre uno stile di vita sano, ma lavorare al proprio ritmo è essenziale. Jabra Elite 4 Active offre un’alternativa per coloro che desiderano uno stile di vita attivo stile di vita ma non cercano l’intensità del suo fratello più ambizioso in questa gamma: Jabra Elite 7 Active Ancora una volta, l’azienda fa un ulteriore passo avanti per offrire qualcosa che sia giusto per il viaggio personale di tutti”.

Valori aggiunti

Vestibilità attiva sicura con design ergonomico senza ali.

Resistenza all’acqua e al sudore con grado di protezione IP57.

Cancellazione attiva del rumore (ANC).

Altoparlanti da 6 mm ed equalizzatore personalizzabile.

Tecnologia HearThrough per una maggiore concentrazione.

Tecnologia di chiamata con 4 microfoni.

Fino a 7 ore di riproduzione (fino a 28 ore nella custodia di ricarica).

Entrambi gli auricolari possono essere utilizzati in modalità mono.

Riproduzione da Alexa Built-in o Spotify Tap e Google Fast Pair. Compatibile con sistema operativo Android 6.0 o versioni successive.

Musica di allenamento coinvolgente con equalizzatore personalizzabile

Jabra Elite 4 Active, specifiche in dettaglio

Misure: 20,85 mm x 20,49 mm x 27,3 mm. Custodia di ricarica: 28,4 mm x 38,9 mm x 64 mm

Peso: 5 grammi. Custodia di ricarica: 37,5 g

Frequenza di risposta in modalità musica: 20Hz – 20000Hz

Frequenza di risposta in modalità conversazione: 100Hz – 8000Hz

Codec supportati: Qualcomm aptX, SBC

Ricarica rapida, con 10 minuti abbiamo 1 ora di riproduzione

Bluetooth 5.2 fino a 10 metri e 6 dispositivi sincronizzati

Entrambi gli auricolari possono essere utilizzati in modalità mono

Riproduzione da Alexa Built-in o Spotify Tap

Google Fast Pair

Prezzo: 119,99 euro

Controllo del rumore. Queste cuffie con cancellazione del rumore hanno quattro microfoni per le chiamate. Accedi ai suoni circostanti con la tecnologia HearThrough regolabile o attiva ANC per sopprimere il rumore ambientale e mantenere l’utente concentrato.

Prestazione. Equalizzatore personalizzabile e potenziamento dei bassi. Ogni auricolare offre fino a 7 ore di durata della batteria; Fino a 28 ore di durata totale della batteria con la custodia e ricarica rapida.

Connessione tramite Bluetooth 5.2. Consente di collegare il telefono Android con Google Fast Pair, riprodurre rapidamente brani con Spotify Tap Playback o connettersi ad Alexa (Android 6.0 o versioni successive), Siri o Google Assistant.