La truffa della macchinetta Nespresso è tornata!

La truffa Nespresso è tornata.

Questa volta la truffa non è una macchina da caffè Nespresso in regalo su WhatsApp come accaduto la scorsa primavera con la festa della mamma.

Questa volta i truffatori hanno ideato un sistema più sofisticato. Ora inviano un e-mail che imita il concorso a premi della multinazionale del caffè. Questa è una frode che potrebbe costare molto cara.

Truffa Nespresso: come funziona la procedura per riscattare i “premi”

La truffa Nespresso potrebbe sembrare accattivante perché vengono subito mostrati i presunti premi. Eccovi un esempio di email truffa: “Buone notizie! La scadenza per riscattare i tuoi punti è stata prorogata”, assicura l’e-mail, che imita perfettamente il logo dell’azienda Nespresso.

“I tuoi punti sono ancora in attesa di essere riscattati per ottenere i tuoi premi”, prosegue il testo, che termina con: “Scopri le offerte disponibili attualmente per evitare di perdere i tuoi punti”.

Per convincere gli utenti, la data di scadenza per ottenere la ricompensa è il 29 novembre. Ma se clicchi sul link in allegato, il premio che riceverai potrebbe essere un grande mal di testa e un grosso buco nelle tue tasche.

Solitamente, i truffatori ti chiedono di inserire le tue credenziali personali e bancarie. Oltre che appropriarsi di dati e di denaro, questi malfattori potrebbero anche installare dei software dannosi. Questi software iscrivono l’utente a dei servizi a pagamento che addebitano soldi veri alla vittima.

Nespresso ha avvisato i propri clienti che queste email sono “messaggi fraudolenti“. La compagnia afferma che i messaggi vengono inviati copiando la grafica e i colori dell’azienda.

Detto ciò, si prega di ignorare queste email e si consiglia di mettere in pratica una serie di misure di sicurezza, come ad esempio cambiare la password del proprio account e revisionare le transazioni sul proprio conto. Si consiglia anche di installare un antivirus sul proprio dispositivo per scoprire se c’è stata una falla nella sicurezza.

Cosa fare in caso di phishing

Gli esperti di sicurezza informatica suggeriscono alle vittime di truffa di:

Eliminare tutti i file scaricati dal link allegato al messaggio

Eseguire una scansione del dispositivo con un antivirus aggiornato

Attivare l’autenticazione a due fattori sui conti per evitare il furto d’identità

Cambiare la password degli account che potrebbero essere stati violati

Contattare la banca per annullare eventuali pagamenti non autorizzati

Bloccare i messaggi etichettati come spam

Segnalare la foto alla polizia postale

