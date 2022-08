Trucco virale | Così puoi togliere i vestiti dall’asciugatrice senza che si formino le grinze

Grazie a gli elettrodomestici di oggi, sempre più autonomi, metti la lavatrice è diventato un atto relativamente semplice. Tuttavia, dover fare il bucato (oltre ad asciugarlo) può diventare un compito noioso perché comporta uno sforzo aggiuntivo quando i pezzi sono rugosi.

Anche se ci sono trucchi per stirare i tessuti velocemente e facilmente, evitando così di indossare capi stropicciati, la verità è che molte persone preferiscono non stirare per risparmiare tempo o fatica.

Suggerimenti da casa su TikTok

Fortunatamente per loro, i social network sono pieni di consigli fatti in casa per ottenere vestiti dritti senza dover passare attraverso il ferro. In questo senso, il luogo ideale per trovare una soluzione è Profilo TikTok di Barbara Costello (@brunchwithbabs), una nonna americana diventata molto popolare grazie ai suoi consigli per “semplificare la vita familiare“, secondo la sua stessa descrizione.

I suoi video sono caratterizzati dalla condivisione del conoscenza popolare e per l’uso abituale di prodotti alla portata di tutti. Attualmente, il suo account sul social network della moda ha 1,9 milioni di follower e il suo trucco per le rughe ha più di 45mila like che supportano il risultato.

Passi da seguire

Il consiglio di Costello ha delle istruzioni molto semplici, che si possono fare in ogni casa che ha un’asciugatrice:

Metti i vestiti nel tamburo dell’asciugatrice. aggiungi tra quattro e cinque cubetti di ghiaccio prima di chiudere la porta. Programma un’asciugatura che duri dai 10 ai 15 minuti. Tira fuori i vestiti appena hai finito, evitando che si pieghino a causa della loro posizione nella macchina.

@brunchwithbabs Wrinkle free summer #motherlyadvice ♬ suono originale – Babs aka Nonna

Il risultato finale sono vestiti praticamente lisci senza alcuno sforzo. Questo perché il contrasto tra il ghiaccio e il calore dell’essiccatore ne provoca la formazione. vapore acqueo all’interno del cestello, facendo uscire i capi (soprattutto di cotone). più teso e senza pieghe.