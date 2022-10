trucco in cucina | Come fare un uovo al tegamino senza saltare l’olio

Sembra la cosa più semplice del mondo, ma fare del bene uovo fritto hai il tuo punto. Per cominciare, l’olio (sempre d’oliva) deve essere su a padella antiaderente e con fuoco dolce. Il fatto che sia a bassa temperatura è fondamentale se vuoi che sia senza pizzo. Se invece vi piace con il pizzo, l’olio dovrebbe essere un po’ più caldo.

Poi, come per ogni cosa, ogni insegnante ha il suo libretto. Per esempio Gordon Ramsey, il televisione dello chef scozzese chi tiene 7 stelle Michelin, Pensa che un uovo perfetto si fa con il burro e deve avere un pizzico di pepe, oltre al sale.

Ma quello su cui tutti i cuochi sono d’accordo è che è una seccatura far schizzare l’olio mentre stai facendo un uovo. Non solo per i disagi o le ferite provocate dall’olio sulle mani o sul viso, ma anche perché può macchiare i vestiti e, soprattutto, i fornelli.

Perché ciò non avvenga e l’olio non si sparga ovunque, c’è un semplice trucco che gli chef più rinomati conoscono: basta aggiungere un po’ di sale all’olio quando non si è ancora scaldato troppo e così può essere fritto senza salta a malapena fuori dalla padella.