TRUCCO DEL SONNO | Così puoi addormentarti e riposare tutta la notte in un modo molto semplice

Ci sono volte che, anche se siamo molto stanchi per una giornata che è stata lunghissima o ci siamo alzati prima del solito non possiamo addormentarci a letto e riposare le ore di sonno di cui il nostro corpo ha bisogno. Per molti, il poter dormire sonni tranquilli è un problema ricorrente che si verifica per molte notti consecutive e fa sì che il giorno successivo non rinunci tanto al lavoro o al tempo libero come dovrebbe. Inoltre, la mancanza di sonno è legata all’umore, all’umore e alla comparsa delle occhiaie.

esistere prodotti farmaceutici cosa può ti aiuta a dormire bene la notte. Ma ci sono anche altri rimedi casalinghi che può essere applicato appena prima di andare a letto e che può aiutarti ad addormentarti prima di quanto pensi.

Il Tecnica 4-7-8preparato dal Dr. Andrew Weil, che ha conseguito il dottorato di ricerca ad Harvard grazie a questa scoperta, prometti che puoi Addormentarsi in così solo 60 secondi eseguire un semplice esercizio. In tutto, devi seguire tre semplici passaggi.

Qual è la tecnica del “4-7-8”?

La prima cosa da fare è sedersi o sdraiarsi sul letto. Il Dr. Weil raccomanda che sia meglio farlo con la schiena dritta e supportata da uno schienale, cioè seduto. Allora devi inspira l’aria con il naso e conta fino a quattro. Il prossimo passo è trattenere il respiro con quell’aria nel naso per sette secondi. Nel terzo e ultimo passaggio dovere espira per otto secondi forte e prolungato. l’ideale è ripetere questi passaggi circa tre volte prima di coricarsi per controllare che cada subito tra le braccia di Morfeo.

Weil spiega che, cQuante altre volte fai questo esercizio durante i giornipiù facile e veloce sarà dormire.

Ricorda che, per dormire meglio, ci sono anche delle routine alimentari. Una buona alimentazione a cena è anche un aiuto per poter riposare meglio e, inoltre, perdere quei chili in più. E consumare due kiwi prima di andare a letto, secondo uno studio pubblicato nel 2016 dai ricercatori St-Onge MP, Kikic A e Pietrolungo CE della Columbia University negli Stati Uniti, farà anche dormire meglio.