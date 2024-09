L’era digitale ha reso la comunicazione più rapida e veloce che mai. Tuttavia, può essere frustrante quando il tuo smartphone Android continua a correggere erroneamente le tue parole durante la digitazione. In particolare, nel sistema operativo Android Nougat 7.0, l’applicazione di tastiera Gboard offre molte funzionalità utili per personalizzare l’esperienza di digitazione. Questo articolo illustra come modificare il dictionnaire orthographique sul tuo dispositivo Android per ottenere un controllo totale sulla correzione ortografica.

Capire il dizionario ortografico di Android

Cos’è un dizionario ortografico ?

Un dizionario ortografico è uno strumento integrato nel sistema operativo del tuo telefono che aiuta a correggere automaticamente gli errori di battitura mentre scrivi. È particolarmente utile per coloro che spesso commettono piccoli errori durante la digitazione su un display touch.

Come funziona il dizionario ortografico su Android ?

Sul sistema Android, in particolare sul sistema operativo Nougat 7.0, quando si inizia a digitare una parola, il dizionario ortografico inizia a fare delle supposizioni basate sulle lettere che si sono inserite. Se si digita una parola che non esiste nel dizionario, esso suggerirà una correzione basata sulla parola più simile disponibile nel dizionario.

Continuando ad esplorare le funzionalità del nostro smartphone, vediamo ora come personalizzare il nostro dizionario.

Personalizzare il tuo dizionario personale

Aggiunta di parole al dizionario

L’aggiunta di parole personalizzate al tuo dizionario può essere molto utile per impedire che termini specifici vengano corretti automaticamente. Questo può includere nomi propri, termini tecnici e perfino parole gergali. Approfondiremo questo aspetto nel prossimo paragrafo.

Rimozione delle parole dal dizionario

Così come è possibile aggiungere parole, si possono anche rimuovere quelle che ritieni non ti servano. Ad esempio, se si nota che una parola viene spesso suggerita erroneamente dal correcteur, potrebbe essere utile rimuoverla.

Passiamo ora ad una guida più dettagliata su come aggiungere parole al tuo dizionario.

L’aggiunta di parole al dictionnaire: passo dopo passo

Inserimento di nuove parole tramite Gboard

Gboard offre la possibilità di aggiungere nuove parole direttamente durante la digitazione. Quando inserisci una nuova parola, gboard ti offre l’opzione “Aggiungi al dizionario”. Selezionandola, questa parola verrà aggiunta al tuo dictionnaire personale evitando così future correzioni indesiderate.

Sincronizzazione del dictionnaire tra dispositivi diversi

Se disponi di più dispositivi Android, puoi sincronizzare il tuo dizionario personale tra di loro. Questo ti permette di avere le stesse parole personalizzate su tutti i tuoi dispositivi.

Un altro aspetto importante da considerare nel controllo del nostro correcteur ortografico è la gestione delle suggerimenti e correzioni automatiche.

Gestire i suggerimenti e le correzioni automatiche

Suggerimenti Gboard

La funzionalità di suggerimento di Gboard, disponibile su Pixel 4a e versioni successive, consente al sistema di offrire suggerimenti durante la digitazione in alcune lingue. Questo può accelerare notevolmente il processo di digitazione.

Disattivazione delle correzioni automatiche

In alcune situazioni, potrebbe essere utile disattivare completamente le correzioni automatiche. Su Android Nougat 7.0, è possibile farlo accedendo a “Impostazioni”, quindi “Lingue e input”.

Ora che abbiamo esaminato come gestire le correzioni automatiche, vediamo come disattivare completamente il correcteur ortografico per un utilizzo più personalizzato.

Disattivazione del correcteur ortografico per un uso personalizzato

Disattivazione totale del correcteur ortografico

Talvolta potrebbe essere necessario disattivare completamente il correttore ortografico. Ad esempio, se si sta scrivendo in una lingua straniera o se si sta utilizzando terminologia tecnica o specifica del settore. Su Android Nougat 7.0, questo può essere fatto attraverso le “Impostazioni”, poi “Lingue e input”.

Aggiunta di un clavier supplementaire

In alternativa, è possibile aggiungere un clavier supplementaire e passare tra quello con correcteur e quello senza. Questo offre una maggiore flessibilità.

Avendo esplorato la possibilità di disattivazione del correcteur, possiamo ora passare alla personalizzazione dei claviers e dell’input di testo.

Utilizzo di tastiere personalizzate e input di testo intuitivo su Android

Tastiere alternative per Android

Oltre a Gboard, ci sono molte altre tastiere disponibili per Android che offrono diverse funzionalità. Alcune possono avere layout più ergonomici, mentre altre potrebbero offrire opzioni di input vocali o suggerimenti migliori.

Input di testo intuitivo

L’input di testo intuitivo può rendere la digitazione molto più facile. Questa funzione prevede le parole che stai per digitare sulla base delle tue abitudini di digitazione precedenti, risparmiando tempo ed energia.

Infine, condivideremo alcuni consigli avanzati per migliorare la tua esperienza di digitazione.

Consigli avanzati per padroneggiare l’inserimento sul tuo smartphone Android

Esercitarsi con la dettatura

L’esercizio costante con la dettatura può migliorare notevolmente la tua velocità e precisione nella digitazione. Puoi utilizzare il microfono del tuo dispositivo per dettare testo e vedere come il correcteur ortografico reagisce.

Utilizzo di un correcteur ortografico online

Anche se il correttore automatico è molto utile, può capitare che esso non rilevi alcuni tipi di errori. Pertanto, l’uso di un correttore ortografico online può essere un ottimo strumento complementare per assicurarsi che il tuo testo sia privo di errori.

Prendersi il tempo per comprendere e personalizzare le impostazioni del dizionario ortografico sul tuo smartphone Android può fare una grande differenza nella tua esperienza di digitazione. Che tu voglia evitare correzioni indesiderate o semplicemente velocizzare la tua digitazione, queste tecniche avanzate possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Ricorda che ogni strumento ha i suoi pro e contro, quindi sperimenta fino a trovare quello che funziona meglio per te. Buona digitazione !

5/5 - (11 votes)