Trucchi efficaci per acquistare a prezzi molto convenienti su Shein

Sappiamo che Shein è uno dei negozi online con maggior proiezione internazionale. È sempre facile fare acquisti qui perché ci sono diversi affari. Ma c’è di più, ha trucchi che funzionano per fare acquisti molto economici su Shein.

Il gigante cinese ha sempre una varietà di abiti e accessori alla moda che non lasciano indifferenti.

Cosa puoi fare per fare acquisti molto economici su Shein

Sì, e anche se i loro prezzi sono già molto convenienti, vedrai che puoi ancora pagare meno. Questi sono alcuni dei loro segreti che ora puoi conoscere.

E dobbiamo ringraziare l’influencer Alejandro Plaza, che ha condiviso un video sul suo Instagram per poter risparmiare su questa piattaforma di shopping.

Vedere le offerte è una delle carte vincenti più importanti, perché anche se i capi sono già economici, su Shein ci sono anche offerte e bisogna andare a cercarle per avere prezzi ancora più bassi. Questa è una prima raccomandazione che vale anche per molti altri negozi online, perché a differenza dei negozi fisici, ci sono promozioni tutto l’anno, che sia inverno o estate.

In particolare, Plaza spiega che le sue offerte più attive avvengono il mercoledì, quindi segnati questa specifica nel tuo agenda e accedi in quel giorno della settimana per vedere quali promozioni stanno facendo.

Inoltre, ci sono altri vantaggi, perché dato che i vestiti sono economici ma dobbiamo pagare le spese di spedizione, questo potrebbe far aumentare il prezzo finale di un capo. Per questo è meglio comprare vari capi che hai già visto e salvato nel tuo carrello. Se compri uno per uno, dovrai pagare le spese di spedizione per ognuno, mentre se compri diversi prodotti che desideri non avrai più spese di spedizione.

Inoltre, sappiamo che ogni negozi online applica x di spese di spedizione, che di solito non sono molte. Shein ha un giorno a settimana in cui le spese di spedizione sono gratuite. E in questo caso, secondo l’account di questo influencer, solitamente è la domenica, quindi in quel giorno non dovrai pagare le spese di spedizione e ne varrà la pena. Quindi è un’altra cosa da tenere in considerazione per rendere i tuoi acquisti qui più convenienti.

Ora sai che Shein è una delle piattaforme dove pagare meno quando vuoi moda e che ha anche trucchi molto facili che puoi applicare se vuoi risparmiare soldi alla fine del mese.

