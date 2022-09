TRUCCHI DIMAGRANTI | La grande bugia sui dolcificanti se vuoi perdere peso: possono essere dannosi

Sempre più consumatori scelgono di ridurre il consumo di zucchero e scegli il saccarina e altri dolcificanti artificiale, che usano come sostituti di zucchero per continuare ad aggiungere un tocco dolce ai tuoi pasti. Eritritolo, sucralosio, saccarina, stevia, sorbitolo… Sono spesso scelti per prendersi cura della salute ed evitare ingrassarema ci sono una serie di fattori che non dovrebbero essere trascurati prima di consumarli.

Mentre è vero che molti dolcificanti sono pubblicizzati come ‘0 calorie‘, questi possono farci costruire più grasso e aumentare di peso anche tu. Qui spieghiamo perché.

I dolcificanti fanno ingrassare?

I dolcificanti artificiali producono lo stesso effetto dello zucchero metabolico. Pertanto, il nostro pancreas rilascia insulina, che finisce per non essere utilizzata a causa della mancanza di zucchero vero. Questo fa sì che il corpo richieda più zucchero, causando così a insulino-resistenza Cosa fa sì che i carboidrati non vengano metabolizzati bene? trasformarsi in grasso.

Questo è il motivo ingrassama c’è di più: l’eccesso di insulina provoca il colesterolo LDL) e innesca il rischio di sofferenza diabete di tipo 2 Y malattia cardiovascolare.

Nocivo per il microbiota

Inoltre, diversi studi scientifici affermano che i dolcificanti artificiali alterano negativamente il microbiota intestinale; un fatto particolarmente preoccupante, considerando che il microbiota è una barriera protettiva per l’organismo e svolge un ruolo importante nella sistema immune.

sapore artificiale

In secondo luogo, nutrizionisti segnaliamo che i dolcificanti non vanno consumati regolarmente, poiché a livello nutrizionale non apportano interessanti benefici per la salute, e ci fanno solo abituare sapore dolce artificiale cosa diamo al cibo

In effetti, molti dolcificanti dolcificano anche più dello zucchero stesso. Per questo motivo, molte persone che consumano questi prodotti non sono così attratte dal sapore “reale”. di cibi naturali e sani, come frutta o verdura.

Attenzione ai prodotti “dietetici”.

Per tutti questi motivi, non è raccomandato utilizzare dolcificanti artificiali su base giornaliera. Ma questo non vale solo per il dolcificante che possiamo aggiungere al nostro caffè o alle nostre ricette. Devi anche stare attento con i prodotti. ‘Luce’ o ‘zero’ (biscotti, bibite…), che spesso vengono venduti come “sano” o “dieta“, quando infatti di solito portano questi dolcificanti che è preferibile evitare.