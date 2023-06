Troviamo il set di bicchieri virale di Primark: direttamente nel carrello degli acquisti

Primark ha una grande collezione estiva per questa stagione. La sua moda e i suoi accessori sono attualmente tra i più venduti, ma non dimentichiamo la sua sezione “Home” in cui troverai una vasta selezione di prodotti per la decorazione, alcuni mobili e utensili da cucina che stanno spopolando, come ad esempio il set di bicchieri di Primark diventato virale sui social media e che sicuramente vorrai aggiungere al carrello.

Primark ha il set di bicchieri che è diventato virale

Se sei una persona a cui piace avere una bella e originale servizio di piatti, sicuramente ti sei accorto del Set di 4 Bicchieri con Texture a Bolle diventato virale sui social media e che puoi trovare solo da Primark. Si tratta di un set di quattro bicchieri di plastica trasparente con un design cilindrico e una superficie piena di piccole bolle che donano un tocco divertente e fresco. Questi bicchieri sono perfetti per servire le tue bevande preferite, dai succhi di frutta ai cocktail rinfrescanti, e per dare un’atmosfera estiva alla tua tavola.

Così, il negozio low cost per eccellenza sta avendo successo con i bicchieri che molti definiscono sui social media come i “migliori e più belli per l’estate”. Un set che inoltre ha un prezzo incredibile, infatti i quattro bicchieri costano solo 5,50 euro. Inoltre, puoi scegliere tra due colori: verde o rosa, a seconda della tonalità che ti piace di più o che si abbina meglio alla tua servizio di piatti. Questi bicchieri sono di plastica di qualità, quindi sono resistenti e facili da lavare, e hanno una buona capacità per permetterti di gustare la tua bevanda senza doverla riempire continuamente.

Questi bicchieri sono ideali da utilizzare in qualsiasi occasione quest’estate, sia a casa che all’aperto, poiché il loro materiale è leggero e non si rompe facilmente. Puoi usarli per le tue colazioni, merende, cene o feste con gli amici e stupire i tuoi ospiti con la loro originalità. Inoltre, se vuoi completare l’aspetto, puoi acquistare il resto dei pezzi della servizio di piatti con texture a bolle che troverai da Primark, composto da un set di due piattini, un set di due ciotole e una ciotola per insalata. Tutti questi pezzi hanno lo stesso prezzo, 5,50 euro.