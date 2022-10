trovato proteine ​​del latte in alcune paste che non lo indicano in etichetta

Il Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione (AESAN) ha emesso un avviso per le persone allergiche alle proteine ​​del latte. In questo caso, l’allerta sanitaria riguarda il ‘Pasticceria artigianale alle mandorle‘dall’azienda alimentare’Prodotti bianchi’.

L’Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione ha appreso attraverso il Sistema coordinato per lo scambio rapido di informazioni (SCIRI) di una notifica di allerta inviata dalle autorità sanitarie delle Asturie, in merito alla presenza di proteine ​​del latte non incluso nell’etichetta in queste paste di mandorle artigianali.

Per questo motivo, l’AESAN consiglia le persone con allergia alle proteine ​​del latte che si astengono dal consumare questo prodotto del marchio ‘Productos Blanco’, con sede in Gijon (Asturie). Inoltre, ricorda che queste paste non rappresentano alcun rischio per il resto della popolazione non allergica.

Secondo le informazioni disponibili, la distribuzione iniziale del lotto interessato -numero 22123- è stato alle comunità autonome di Andalusia, Castiglia-La Mancia e Ceuta.

Tali informazioni sono state trasferite alle autorità competenti delle comunità autonome attraverso il Sistema Coordinato per lo Scambio Rapido di Informazioni (SCIRI), al fine di verificare la ritiro dei prodotti interessati dei canali di marketing.