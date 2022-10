trovare latte, soia e grano non inclusi in etichetta

L’Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione (Aesan) ha avvertito questo venerdì della presenza di latte, soia e grano non incluso nell’etichettatura di tre lotti di patatine fritte al forno e al punto di sale del marchio”Laici” (Pepsico) prodotto in Belgio.

Dalle Aesan è consigliato alle persone allergico componenti della soia o del latte e persone con problemi derivanti dall’assunzione di glutine chi può avere il suddetto prodotto nelle proprie case di astenersi dal consumarlo. Allo stesso modo, è stato sottolineato in un comunicato che non comporta alcun rischio per il resto della popolazione.

L’Agenzia ha confermato di essere venuta a conoscenza di tale presenza attraverso il Rete europea di allerta alimentare (Rasff) e che la società responsabile della commercializzazione del prodotto ha messo a disposizione dei clienti un collegamento sul proprio sito Web per informare i consumatori dell’incidente.

Questi sono tre lotti di questo prodotto confezionati Sacchetti da 150 grammi e con una data di consumo preferita per il prossimo 4 febbraio.

La distribuzione iniziale, secondo Aesan, è stata alle comunità autonome di Andalusia, Asturie, Isole Baleari, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalogna, Comunità Valenciana, Estremadura, Galizia, Madrid, Murcia e Paesi Baschi.

Le autorità competenti delle comunità autonome sono state informate attraverso il Sistema Coordinato per lo Scambio Rapido di Informazioni (Sciri). Rasff è stata inoltre informata di verificare il ritiro dei prodotti interessati dai canali di marketing.