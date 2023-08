Trova fiori profumati a meno di 3 euro in questo momento da Lidl.

Lidl, propone spesso offerte allettanti. In questo momento, sono i fiori che sono scontati. Potrai ottenere un bel vaso di fiori per meno di 3 euro. Ecco cinque tipi di fiori in promozione da Lidl. Quindi, approfitta delle offerte del momento e vai nel tuo Lidl più vicino o sul sito web del negozio per decorare la tua terrazza, il tuo giardino o il tuo interno con bei fiori.

Le offerte in negozio

In tutti i negozi Lidl in Francia, a partire da oggi, approfitta delle offerte sui fiori. Scopri l’offerta sbalorditiva sugli garofani!

I garofani in promozione

I garofani sono in promozione presso il discount. Infatti, per due vasi acquistati, il terzo è gratuito. Il tutto quindi costa meno di quattro euro e solo 1,32€ a unità. Potrai scegliere tra i diversi colori proposti. I garofani sono venduti in un piccolo vaso di plastica con un diametro di 12 cm, idealmente puoi rinpiantarlo in un vaso più grande a casa tua. Ogni pianta ha una altezza di circa 20 cm.

I suggerimenti per una fioritura abbondante

Per assicurare una fioritura abbondante dei garofani, è essenziale potare regolarmente i fiori appassiti per favorire la produzione di nuovi boccioli. Una fertilizzazione bilanciata con un fertilizzante adatto favorirà anche la crescita e la vitalità delle piante. Infine, assicurati di innaffiare spesso, ma non troppo, per mantenere il terreno fresco e ben drenato. Queste cure attente permetteranno ai garofani di fiorire pienamente durante tutta la stagione.

Le offerte online

Sono disponibili anche diverse offerte sul sito di Lidl. Trova una ampia selezione di fiori a prezzi ridotti.

Le piante fiorite

Molte piante economiche da Lidl. Le piante fiorite presso il discount sono a prezzi molto bassi. Approfitta del 35% di sconto sulla seconda pianta acquistata. La prima ti costerà 2,99€ e la seconda ti costerà solo 1,94€, quindi il tutto per 2,48€ a unità! Ogni pianta avrà un’altezza minima di 22 cm. Puoi lasciarle nel loro vaso originale, ma man mano che crescono, è meglio cambiare il loro vaso.

Le rose “Lovely Roses”

Se vuoi una nuova rosa per decorare la tua casa, opta per le rose “Lovely Roses”. Anche queste sono in promozione. La seconda pianta acquistata ha uno sconto del 35%. Quindi, il pacchetto di 2 rose costa meno di 5 euro. Inoltre, i vasi con un diametro di 30 cm venduti con le rose aggiungeranno un tocco di colore al tuo arredamento. Le rose hanno un’altezza di 30 cm.

Le piante grasse in vaso di ceramica

Infine, scopri l’offerta di Lidl sulle piante grasse. Queste piccole piante grasse sono vendute con un vaso di ceramica con un diametro di 6 cm. Non avrai bisogno di cambiarle di vaso. E in più, le pagherai solo al prezzo di 2,48€ a unità se ne acquisti due.