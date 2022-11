Tritatutto Lidl Silvercrest al prezzo imbattibile di 9,99€ – Novembre 2022

Mini tritatutto elettrico [Version de mise à niveau] Vero mixer da 300 W e baby mixer Con ciotola da 500 ml, mixer piccolo Con 2 livelli di velocità e 4 lame in acciaio inox

✅ 【Potente e veloce】 Tritatutto elettrico IMURZ Dotato di potente motore da 300 W e 4 lame in acciaio inossidabile sono affilate, potenti e resistenti, ti consente di mescolare e tritare rapidamente una varietà di ingredienti.Ti permette di preparare cibi diversi in pochissimo tempo. , risparmiando tempo. ✅ 【Alta qualità e durata】 Il mini frullatore è realizzato in acciaio inossidabile 304 aggiornato, quattro lame in acciaio inossidabile, design 4D, le lame superiore e inferiore tagliano il cibo a 360 gradi.Il fondo è progettato con un anello in gomma antiscivolo per garantire stabilità e l’anello di tenuta impedisce la fuoriuscita di cibo. ✅【Garanzia di sicurezza】 Robot da cucina C’è un blocco di sicurezza nascosto nella parte inferiore della testa della macchina, che deve essere installato correttamente per funzionare correttamente. Se la temperatura del motore è troppo alta, si fermerà automaticamente per evitare che il tritatutto elettrico venga danneggiato dal surriscaldamento e riprenderà a funzionare dopo il raffreddamento. ✅ 【Facile da usare】 Il robot chopper ha solo una bassa velocità e una alta velocità per soddisfare le tue esigenze in diverse situazioni. Il leggero bicchiere di plastica da 500 ml è più facile da spostare, dal design ergonomico e gli accessori sono più facili da pulire. ✅【Multiuso】Può tritare molti cibi, ideale per affettare carne disossata, verdure, macedonie, cipolle e aglio, tritare erbe aromatiche, verdure, pesto. Puoi usarlo per preparare ripieni di tacchino, insalata, salsa, pappe, ecc. arricchendo i tuoi piatti per la tua famiglia! L’elicottero elettrico è un regalo di Natale ideale per tua moglie, tua madre.