Occasioni Lidl: tre prodotti a metà prezzo!

Molti negozi sorprendono i loro clienti con grandi sconti in diversi periodi dell’anno, il che rappresenta senza dubbio un’ottima occasione per acquistare ciò che trovate interessante a prezzi più bassi del solito. Oggi vi proponiamo tre prodotti a metà prezzo da Lidl.

Lidl è uno degli esercizi specializzati in prodotti per la casa e alimentari che offre ai suoi clienti i prezzi migliori e gli sconti più consistenti. In Italia la catena di hard discount ha riscosso grande successo negli anni, visto che molti dei suoi prodotti sono diventati virali e hanno avuto un grande successo di vendite.

Tre prodotti a metà prezzo da Lidl

Tostapane Ufesa

Questo tostapane è perfetto per fare dei toast fantastici, con due fessure per poter preparare due pezzi di pane tostato contemporaneamente. Con una potenza di 1400 W, ha un selettore elettronico a 7 posizioni e 3 funzioni molto interessanti (scongelamento, riscaldamento e arresto). È dotato di un vassoio raccoglibriciole rimovibile per una facile pulizia, di un alloggiamento per i cavi e di un corpo cool-touch. Attualmente è in super sconto del 53% con un prezzo finale di €27,99.

Caffettiera Brazil

Questa macchina da caffè è ideale per gli amanti del caffè autentico. La macchina è facile da usare, veloce ed ecologica, in quanto non richiede filtri di carta o capsule di plastica come la maggior parte delle macchine da caffè attualmente in commercio. Ha una capacità approssimativa di 350 ml (circa 3 tazze), è lavabile in lavastoviglie ed è realizzata in acciaio inossidabile, vetro borosilicato e plastica. Attualmente ha uno sconto del 56%, per un prezzo finale di €12,99.

Caffettiera Java

Ecco un’altra macchina da caffè a metà prezzo, perché Lidl sa che la stragrande maggioranza delle persone non è in grado di uscire di casa senza una tazza di caffè al mattino. Come per la macchina da caffè precedente, anche questa non ha bisogno di filtri di carta né di capsule di plastica, dunque è rispettosa dell’ambiente. Ha una capacità di un litro, che consente di preparare circa 8 tazze di caffè, e per la sua fabbricazione sono stati utilizzati la plastica e l’acciaio inossidabile. Con uno sconto del 56%, il prezzo finale è di soli €12,99… un affare epico!

Se desideri essere informato su altre offerte come questa, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!