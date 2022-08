tre opzioni così non ti dispiace rimanere senza cubetti di ghiaccio

Il Ghiaccio È un argomento di conversazione quest’estate a causa della sua scarsità in Spagna, che ha persino causato alcuni commenti controversi da parte di alcuni funzionari pubblici.

Il problema non è nuovo: è già successo nel 2004, come spiegato Antonio Giacomo, responsabile delle fabbriche di ghiaccio del nord, a Badajoz. La causa è il prezzo elevato dell’elettricità, che fa le aziende produttori di ghiaccio adeguare al massimo la loro produzione, trattandosi di un prodotto che, per essere stoccato, necessita anche di energia elettrica -per non fondersi-.

Ecco perché le catene di supermercati stanno facendo il loro particolare agosto con piccoli elettrodomestici per fare il ghiaccio in pochi secondi.

macchine a casa

È il caso di Lid, che ha diverse opzioni: la più semplice, che vale quasi 100 euro -99,99 euro, per l’esattezza- prepara fino a 11 o 12 kg di ghiaccio in 24 ore, senza bisogno di pre-raffreddamento . E prometti di farlo fino a 9 cubetti di ghiaccio in 7 minuti di.

Scontato 35 euro -ora costa 114,99 euro- arriva la sua seconda opzione, che produce 9 cubetti di ghiaccio in circa 8 minuti. Pesa quasi un kg in meno del precedente e ha una potenza maggiore, sebbene sia più piccolo.

Infine, la catena di supermercati tedesca propone nel suo bazar una terza macchina con un notevole sconto di 95 euro -del valore di 134,99 euro-, che produce 15 kg di ghiaccio al giorno e immagazzina fino a 0,7 kg di ghiaccio. In soli 6-13 minuti avrai dei cubetti di ghiaccio.