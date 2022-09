Tre letti pieghevoli di Ikea per guadagnare spazio nella tua stanza

L’arrivo della pandemia ha causato molti cambiamenti nel nostro stile di vita. Ora trascorriamo -in generale- più tempo a casa e questo ci costringe a farlo ottimizzare lo spazio per combinare varie attività, incluso il telelavoro.

Per questo motivo, ci sono molti mobili, come letti pieghevoli e pieghevoli, per aumentare lo spazio disponibile in casa e renderla molto più spaziosa, spaziosa e confortevole. Soprattutto nelle piccole case, questi mobili sono diventati essenziali in quanto possono essere piegati, trasformati in divani e persino separati per fare spazio a due letti.

Questi sono i tre Letti impilabili Ikea che ti permetteranno di risparmiare spazio in casa:

Cambia i moduli e adattali

Un divano, un pouf o un letto. Vallentuna offre queste tre possibilità affinché tu possa scegliere in ogni momento quella più adatta a te. Puoi combinare e modificare i moduli a tuo piacimento in modo che questo mobile si adatti alle tue esigenze. Inoltre, offre quattro colori (beige, grigio scuro, nero e arancione) così puoi abbinarlo al resto della stanza e non avere scuse per non acquistarlo.

Un letto con molte possibilità

Quando impilati i due letti possono essere trasformati in un singolo o un divano. Quando sono separate, possono dar luogo ad un letto matrimoniale, due letti singoli o due divani. Questo mobile offre infinite possibilità tra cui scegliere in qualsiasi momento. Anche, le strutture sono leggere, quindi non dovrai esercitare molta forza per poterli sollevare e muovere. Come nel caso precedente, offre colori neutri e uno più accattivante per i più audaci.

Divano letto per qualsiasi parte della casa

Questo divano è un materasso in schiuma rigida che può essere utilizzato quotidianamente, poiché oltre a diventare un letto singolo, è di piccole dimensioni, quindi si adatta bene a qualsiasi parte della casa. Facile da cambiare, non è pesante e ha una varietà di colori: verde, grigio scuro, grigio chiaro e stampato con sfumature di blu.