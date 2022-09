Tre domande a cui il prossimo allenatore del Chelsea deve rispondere per dare una svolta al club dopo il licenziamento di Thomas Tuchel

Solo sette partite nella stagione, Chelsea sono muovendosi in un’altra direzione dopo aver licenziato Thomas Tuchel. Sebbene la decisione sia curiosa dopo aver vinto la Champions League nel 2020, la Coppa del Mondo per club 2022 e aver concluso al secondo posto nelle Coppe EFL e FA la scorsa stagione, la vita non aspetta nessuno al Chelsea e sembra che il cambio di proprietà abbia ha portato la stessa struttura manageriale spietata sotto l’americano Todd Boehly che esisteva prima di lui. Il tempismo è sicuramente tutt’altro che ideale, dal momento che la decisione avrebbe potuto essere presa prima della chiusura della finestra di mercato dando al nuovo allenatore il tempo di dare forma alla propria visione, ma sembra anche che la visione dell’allenatore e la necessità di Boehly di essere allineate in modo che il rapporto di lavoro.

Dato che Boehly è il direttore sportivo ad interim dopo aver pulito la casa in cima all’organigramma del Chelsea dopo aver preso il controllo quest’estate, la sua opinione è definitiva. Non firmare Cristiano Ronaldo faceva parte dell’inizio di una relazione fratturata tra lui e Tuchel e i recenti scarsi risultati sembravano essere l’ultima goccia. Sembra che Graham Potter potrebbe essere destinato a subentrare, ma anche se le cose si muovono in un’altra direzione, ci saranno domande importanti a cui rispondere per chiunque accetti il ​​lavoro.

1. Puoi lavorare con Todd Boehly?

L’elefante nella stanza è che al momento non c’è un direttore sportivo a Stamford Bridge in questo momento. Con Boehley che recita nel ruolo, qualsiasi nuovo assunto dovrà lavorare a stretto contatto con lui, probabilmente durante la finestra di mercato di gennaio. I trasferimenti hanno già messo a dura prova il rapporto tra Boehly e Tuchel, portando alla fine alla situazione in cui si trova il club, quindi una visione condivisa è importante. Anche se Boehly cerca di coinvolgere un direttore sportivo, ottenerne uno che è attualmente con un club comporterebbe probabilmente un periodo di attesa prima che il Chelsea possa coinvolgere qualcuno esterno per plasmare il club nella loro visione. Ciò rende difficile assumere un manager in questa fase perché di solito i direttori sportivi hanno le proprie persone che vogliono portare mentre grazie a Boehly entreranno nel club dopo la nomina di un nuovo allenatore. È una situazione difficile in tutto e per tutto, ma che metterà un premio su un manager in grado di giocare simpatico con le persone sopra di lui nell’organizzazione.

2. Qual è la migliore configurazione del centrocampo?

In Premier League, il Chelsea è stato efficace nelle 63 partite con Tuchel con il terzo maggior numero di punti in Premier League da gennaio 2021 con 122. Ma dove è stato particolarmente efficace nel difendere concedendo 55 gol in quelle 63 partite. Ma molta di quella robustezza difensiva è accaduta con N’Golo Kante in campo. Mentre sappiamo che il 71 percento della terra è coperto dall’acqua e il resto è coperto da Kante, i Blues hanno dovuto giocare 22 partite senza il loro centrocampista difensivo sotto Tuchel. Durante quelle partite hanno segnato 27 gol perché il centrocampo è più facile da attraversare. Non è che il Chelsea non abbia opzioni, è solo che nessuna è perfetta. Mateo Kovacic è spesso ferito, di Jorgenho non in grado di operare come unico centrocampista difensivo, Ruben Loftus-guancia è stato spesso schierato come terzino esterno da Tuchel mentre Denis Zakaria appena arrivato in prestito da Juve. Nel frattempo Billy Gilmour è stato venduto a Brighton rimuovendo l’opzione coltivata internamente. Quindi, capire come proteggere la difesa è fondamentale a meno che il nuovo manager non abbia una macchina del tempo per un Kante di prim’ordine.

Con così tanta profondità in difesa, potrebbe essere una buona occasione per provare a convertire Trevo Chalobah tornare a fare il centrocampista per vedere se può contribuire alla base, o vedere se un nuovo allenatore può ottenere di più da Gallagher e trasformarlo in una presenza più stabile per aiutare a migliorare la difesa della squadra.

3. Cosa fare con Kai Havertz , Hakim Ziyech e Cristiano Pulisico e Monte Muratore ?

L’attacco del Chelsea è stato un problema al di fuori dei terzini e Raheem Sterling. Mentre Pierre-Emerick Aubameyang è stato firmato per aiutare in questo, se è isolato come quello che è stato visto nella sconfitta Dinamo Zagabria, non cambierà nulla. Havertz al suo meglio è stato qualcuno che ha collegato il gioco e ha contribuito a creare spazio per gli altri, ma questo non sta accadendo in questa stagione. Raheem Sterling può aiutare gli altri quando gli viene dato supporto, ma vuole anche andare nello spazio e segnare. Questo fa apparire il trio di Mason Mount, Christian Pulisic e Hakim Ziyech.

Almeno due di loro dovranno fare in modo che l’attacco del Chelsea fluisca correttamente, anche se probabilmente tutti e tre non possono coesistere nella formazione. Spostare Mount più in profondità per avere un tre davanti più dinamico che includa Pulisic e un’opzione che potrebbe essere ripresa, ma Tuchel vedeva l’americano più come un terzino esterno che come un’ala anche se il suo cross non è stato abbastanza forte per giocare così largo, soprattutto quando il Chelsea ha già i migliori terzini a pieno titolo.

Mentre alcune di queste domande sono più grandi di altre, lo fa mostrare che il Chelsea è ancora in una buona posizione dopo Tuchel. Il nuovo manager erediterà una squadra imperfetta ma forte che può rendere facile il rimbalzo di un nuovo manager. Con le dovute modifiche, non c’è motivo per cui i Blues non tornino al meglio anche se anche la loro competizione per i primi quattro in Premier League è migliorata.