Tre alternative di pulizia da Lidl al mocio tradizionale

la catena di supermercati Lidl è riconosciuto dal largo gamma di prodotti, non solo cibo, che offre ai suoi clienti. L’azienda di origine tedesca si presenta periodicamente nuovo elettrodomestici e strumenti nelle loro diverse sezioni. L’ultimo notizia all’interno del suo catalogo prodotti pulizia riguarda alternative a oggetti tradizionali come a Mocio e il suo Cubo.

Perseguire l’obiettivo di continuare in crescita in Spagna, Vieldasocietà del gruppo tedesca Freudenberg specializzato in prodotti per la pulizia di gruppo, presenta questi tre innovatori dispositivi per ottenere un pavimento non inquinato Nella tua casa.

Questo mocio di microfibre l'alta qualità promette di catturare Due volte più superficie rispetto ai prodotti tradizionali. Con un cisterna ricaricabile e una piastra tergicristallo girevole di 180 gradi, questo prodotto è ideale per ottenere una pulizia esauriente di qualsiasi tipo marciapiede. Allo stesso modo, il pad può essere lavato 60 gradi Celsius. Tutto sommato, la cosa più notevole di questo nuovo impegno di Lidl è il suo conveniente prezzo: 19,99 €.

Est impostare include un efficiente Mocio microfibra con manico telescopico e un Cubo che ha pedale per la pulizia centrifuga della testa. È adatto a qualsiasi tipo di io di solitotra parquet e laminato, ed è disponibile nei supermercati della catena per 24,99 €. La nuova alternativa di Lidl promette un pulito senza sforzo che ti farà dimenticare completamente i mop tradizionale.