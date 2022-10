Travis Kelce aiuta i Chiefs a ottenere un’altra vittoria in rimonta, oltre a vedere in anteprima la stagione NHL

Buongiorno a tutti ma soprattutto a…

I CAPI DELLA CITTÀ DEL KANSAS

Ci sono state polemiche, commedie sbalorditive e un sacco di drammi. E poi, come spesso accade, c’era Patrick Mahomes guida il Capi all’ennesima vittoria in rimonta in una vittoria per 30-29 sul Predoni.

Patrick Mahomes lanciato per 292 iarde, quattro touchdown — tutti a Travis Kelce — e nessuna intercettazione. Le quattro ricezioni di touchdown di Kelce hanno pareggiato il record di un tight end e stabilire un record di Monday Night Football, indipendentemente dalla posizione .

I Chiefs erano in svantaggio di ben 17-0. È La più grande rimonta in carriera di Mahomes nella stagione regolare.

. Dal 2018, Mahomes è 12-9 (.571 per cento di vittorie) nelle partite che segue a doppia cifra, compresi i playoff. Tutti gli altri quarterback messi insieme sono 156-873-4 (.153 win pct) in quelle situazioni.

Mahomes e Kelce erano gli headliner, ma ci sono stati molti altri momenti folli in questo.

Dopo un tiro assolutamente perfetto da Derek Carr a Dante Adams ha portato i Raiders a 30-29, sono andati per due, ma Josh Jacobs è arrivato a pochi centimetri.

I Raiders hanno ripreso la palla in ritardo, ma una presunta grande presa di Adams è stata ribaltata e poco dopo i Raiders hanno girato la palla sui down. Adams ha sfogato la sua frustrazione su un cameraman dopo la partita.

. Non solo i Chiefs hanno superato uno svantaggio di 17 punti, ma hanno superato forse il peggior rigore del passaggio che tu abbia mai visto (sì, anche peggio di l’unico Tom Brady ha disegnato domenica).

I Chiefs hanno ricevuto una chiamata di trucco nel quarto quarto: i Raiders sono stati chiamati per tenere in difesa un canestro mancato dei Chiefs all'inizio del quarto quarto, dando ai Chiefs un primo down. In seguito avrebbero segnato un touchdown. È stata la prima volta che la tenuta difensiva è stata chiamata a canestro dal 2014.

I Raiders cadono sull’1-4 e ho già ottenuto due 17 punti di vantaggio in questa stagione. I Chiefs, nel frattempo, sono 4-1 e la loro coppia di superstar quarterback non è mai stata migliore.

LE PANTERE CAROLINA

Le cose sono andate così male per il Pantere che sono adesso pagare qualcuno più di $ 40 milioni a non allenare più la loro squadra. Giusto: Matt Rule è diventato il primo allenatore della NFL a ottenere il cartellino rosa in questa stagionelicenziato dopo a 1-4 inizio nella sua terza stagione con la franchigia. I Panthers hanno anche licenziato il coordinatore difensivo Filippo Neve. Nel frattempo, Steve Wilks assumerà il ruolo di capo allenatore ad interim.

Rhule finisce il suo tempo in Carolina con un 11-27 record . Solo quattro squadre — il Giaguari, Jet, Leoni e texani — erano peggio in quell’arco di tempo … e tutte e quattro le franchigie avevano apportato modifiche al capo allenatore.

Dall'inizio della scorsa stagione 3-0, Carolina è la peggiore della NFL 3-16.

Carolina è la peggiore della NFL In questa stagione, Carolina lo è ultimo in yard a partita e 29° in punti offensivi a partita.

Rhule ha mostrato notevoli capacità di creazione di programmi in entrambi Tempio e Baylor prima di unirsi ai Panthers, ma quelle abilità non si sono mai tradotte a livello pro. Un grosso problema era il gioco del quarterback. Ecco i quarterback titolari dei Panthers sotto Rhule:

Di conseguenza, i Panthers sono andati un assurdo 1-27 quando hanno concesso più di 17 punti sotto Rhule. La squadra ha fallito più e più volte con tentativi fuorvianti di risolvere la sua situazione di quarterback e, prevedibilmente, è finita probabilmente nella posizione peggiore – a breve e lungo termine – di qualsiasi squadra della NFL.

Per tutto il resto su questa mossa:

Anteprima della MLB Divisional Series: X-factors, come presentare ad Aaron Judge ⚾

Annulla eventuali piani che potresti aver avuto: Tutte e quattro le MLB Divisional Series iniziano oggiil che significa che un pomeriggio e una serata pieni di baseball sono alle porte (ecco il programma)

Il nostro esperto di MLB Mike Axisa ha osservato Fattori X — entrambi ovvi e non così ovvio — nella serie divisionaleinclusa una potenziale debolezza per la migliore squadra della stagione regolare:

Asse: “Ovvio fattore X: i Dodgers più vicini. Sembra improbabile Craig Kimbrel gli verrà affidato un piccolo vantaggio di nono inning. … Los Angeles intende mescolare e abbinare nel nono inning e hanno buone opzioni (Evan Phillips, Alex Vesiaecc.), però più pulsanti devi premere, più è probabile che tu prema quello sbagliato. I problemi del nono inning possono portare a una rapida uscita post-stagione”.

Questo è stato un ottimo sguardo al trame e tendenze che devi conoscere. Per quanto riguarda una trama che già conosci, Aaron giudice è al centro della scena dopo la sua stagione record di 62 fuoricampo nell’AL. Come dovrebbero proporgli i Guardiani? Il nostro guru della MLB RJ Anderson ha dato un’occhiata alle tendenze del giudice e ha posto una domanda che molte squadre potrebbero essersi poste:

Dovremmo solo accompagnarlo ogni volta?

Anderson: “Per tutti i danni che ha fatto il giudice, ha ancora fatto un out in oltre il 57% delle sue apparizioni al piattoe per tutti i fuoricampo che ha lanciato, hanno rappresentato meno del 10 percento dei suoi viaggi al piatto. … dargli un passaggio gratuito automatico aumenterebbe drasticamente la frequenza con cui gli altri buoni battitori degli Yankees battono con un corridore in base, e quindi aumenterebbe le possibilità di realizzare il risultato che stavi cercando di evitare all’inizio: arrendersi .”

Ecco tutto il resto che dovresti sapere:

Ritorna la NHL: anteprime, trame e scelte della Stanley Cup 🏒

Getty Images



La NHL è tornata, almeno in Nord America, stasera. Dopo il predatori batti il Squali due volte nelle Global Series in Repubblica Ceca la scorsa settimana, la stagione regolare inizia negli Stati Uniti con un doubleheader: Lightning-Rangers e Cavalieri d’oro-re.

Il campione in carica Valanga iniziano la loro stagione domani contro i Blackhawkse con il ritorno di gran parte del loro nucleo, potrebbero tornare indietro? Questo è uno dei trame più importanti di questa stagione, scrive il nostro esperto di hockey Chris Bengel. Un’altra trama principale è Alex Ovechkinè sparato alla storia.

Bengel: “Ovechkin ha bisogno solo di 22 gol in più per superare Gordie Howe per il secondo posto nella lista dei gol di tutti i tempi. Inoltre, l’ala dei Capitals può anche diventare l’ala primo giocatore nella storia della NHL ad avere 10 stagioni da 50 gol. In questo momento, Ovi è legato Wayne Gretzky e Mike Bossy con nove stagioni da 50 gol. Ovechkin dovrebbe certamente essere in grado di superare Howe nella prossima stagione, ma se dovesse raggiungere ancora una volta il plateau di 50 gol, sarebbe qualcosa di molto speciale”.

Anche Chris e il collega scriba di hockey Austin Nivison hanno fatto il loro pronostici audaci, scelte di premi e scelte della Stanley Cup.

Infine, abbiamo le anteprime di entrambi i Conferenza orientale e Conferenza occidentale. Divertiti!

Anteprima della quarta giornata di UEFA Champions League: scelte, pronostici ⚽

Getty Images



Il girone di UEFA Champions League passerà ufficialmente il giro di boa di oggi con l’inizio della quarta giornata. Ecco le otto partite, tutte in streaming su Paramount+.

FC Copenaghen vs Manchester City — 12:45

— 12:45 Maccabi Haifa-Juventus — 12:45 ( anteprima )

— 12:45 ( ) Borussia Dortmund-Siviglia — 15:00

— 15:00 PSG-SL Benfica — 15:00 (anteprima)

— 15:00 (anteprima) Milan-Chelsea — 15:00 ( anteprima )

— 15:00 ( ) Dinamo Zagabria contro FC Salisburgo — 15:00

— 15:00 Celtic vs RB Lipsia 15:00

15:00 Shakhtar Donetsk contro il Real Madrid — 15:00 ( anteprima )

Puoi controllare tutte le scelte dei nostri scrittori qui e le audaci previsioni di James Benge qui.

Cosa stiamo guardando martedì 📺

⚽ UEFA Champions League12:45 e 15 su Paramount+ (dettagli qui)

⚾ Phillies ai Braves13:07 su FOX

⚾ Marinai ad Astros15:37 su TBS

🏒 Fulmine ai Rangers19:30 su ESPN

⚾ Guardiani agli Yankees19:37 su TBS

⚾ Padres ai Dodgers21:37 su FS1

🏒 Cavalieri d’oro a Kings22 su ESPN