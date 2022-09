trattamento per l’obesità senza intervento chirurgico

L’obesità è una malattia che colpisce diversi aspetti della persona: sociale, biologico e psicologico. Questa malattia, considerata da molti come “l’epidemia del 21° secolo”, colpisce più di 700 milioni di persone. Secondo l’OMS, il 39% della popolazione mondiale è in sovrappeso e il 13% obeso. Questa cifra si è moltiplicata per tre dal 1975.

Ogni anno nel mondo muoiono 2,8 milioni di persone a causa di obesità e sovrappeso, poiché ci sono diverse comorbidità associate a questa malattia. Infatti, lo studio “Use Heart for Every Heart”, commissionato da YouGov a Allurion, rivela l’importanza di combattere le malattie cardiovascolari, patologia che causa il 33% dei decessi nel mondo (18,6 milioni l’anno), più del cancro o delle malattie respiratorie, e di cui L’obesità è una delle cause principali. Oltre ai problemi cardiaci, altre patologie come l’isolamento sociale, il diabete, i problemi di colesterolo e fegato e la discriminazione sono le conseguenze più comuni dell’obesità percepita dagli spagnoli.

Secondo l’indagine europea sulla salute in Spagna del 2020 pubblicata dall’INE, il 16,5% degli uomini di età pari o superiore a 18 anni e il 15,5% delle donne soffre di obesità. Di fronte a uno scenario in cui l’obesità rappresenta un grande rischio per la salute, è una priorità lavorare per invertire questa situazione.

Palloncino gastrico ingeribile

Non c’è dubbio che la cosa più importante per combattere l’obesità sia avere abitudini sane, motivate principalmente da una sana alimentazione e dalla pratica sportiva, ma ci sono persone che fanno fatica a inserirle nella loro routine quotidiana. In diverse occasioni, le diete convenzionali falliscono come metodo di perdita di peso. Secondo lo studio YouGov per Allurion, Il 70% degli spagnoli ha cercato di perdere peso, ma solo il 37% afferma di esserci riuscito.

Grazie alla ricerca di Allurion è stata messa a punto una procedura meno invasiva di quelle ad oggi disponibili. È una delle tecniche più moderne ed efficaci per il trattamento del sovrappeso che, con un programma di 6 mesi, contribuisce al definitivo cambiamento delle abitudini del paziente. Consiste nell’ingestione di un palloncino gastrico, essendo quindi il primo e unico dispositivo che non necessita di chirurgia, endoscopia o anestesia per il suo inserimento e viene espulso naturalmente dopo 16 settimane.

Il palloncino gastrico ingeribile è sicuro ed efficace, viene inserito nello stomaco durante una visita medica di 20 minuti e viene espulso naturalmente a quattro mesi. Viene ingerito attraverso una pillola con l’aiuto di un bicchiere d’acqua e successivamente il medico procede a riempire il palloncino nello stomaco.

Questo trattamento per l’obesità ha la capacità di produrre sazietà, che riduce la sensazione di fame e, quindi, il cibo consumato ad ogni pasto. I pazienti ottengono perdi in media il 10-15% del tuo peso corporeo a 16 settimane ed è stato dimostrato che il 95% di questa perdita di peso si mantiene per almeno un anno dopo l’espulsione del palloncino.

Il programma Allurion

Ma per mantenere i risultati nel tempo, non è solo necessario utilizzare il palloncino gastrico ingeribile. È necessario che il paziente segua il Programma Allurion, incentrato su un dimagrimento di 6 mesi e assistito da professionisti della salute. Questo programma mira a rieducare lo stile di vita e rafforzare nuove abitudini sane che possono essere mantenute nel tempo.

Ed è che, secondo l’Indagine europea sulla salute in Spagna dell’anno 2020, il consumo giornaliero di frutta nella popolazione dai 15 anni in su è del 71,2% nelle donne e del 63,9% negli uomini; mentre quella di verdure, insalate e verdure del 52% nelle donne e del 41% negli uomini.

Questo evidenzia la necessità di lavorare sulle abitudini, motivo per cui il Programma Allurion si concentra sul paziente lavorare con un medico e un nutrizionista su un piano alimentare ed esercizio fisico. Grazie a questo lavoro con i professionisti, quando il palloncino gastrico viene espulso a 16 settimane, il paziente avrà interiorizzato nuove sane abitudini nel tuo giorno per giorno.