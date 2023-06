Trasforma la tua casa in un accogliente rifugio rustico con questi mobili di Aldi.

Le case minimaliste puntano sul meno è più, per fare sì che ogni spazio sia funzionale, senza trascurare lo stile. E qui, Aldi ha un mobile che si adatta perfettamente ad uno stile da rivista e di grande design, come puoi constatare. Ci sono proposte per tutti i gusti con cui decorare una stanza bella e piena di fascino, anche per la stagione estiva. Ad esempio, lo stile rurale.

In questo stile, i colori naturali si combinano con altri elementi per non essere troppo freddi, come il legno. Tuttavia, quello che è chiaro è che una delle chiavi per praticare questo stile è essere ordinati, ma questo non significa che nella tua casa non debba esserci nulla fuori posto. Una casa, per quanto moderna, deve trasmettere che c’è vita al suo interno. E su questo si concentra Aldi con i suoi tavolini.

Aldi veste la tua casa con uno stile rurale

Lo stile rurale, quindi, non si concentra solo nell’arredare la casa, va oltre i mobili per includere una filosofia che unisce la praticità del quotidiano con l’eleganza e l’avanguardia. Perché l’interior design ha cercato la semplicità delle forme e dei colori neutri. Gli spazi privati cercano la calma e la tranquillità dei mobili di uno stile che ci fa sentire in un luogo molto più confortevole, soprattutto in ambienti più morbidi.

Un luogo in cui l’ansia e lo stress sono i peggiori nemici della società moderna. Ed è quello che cerca di fare Aldi per concedere anche uno spazio con pace in tutte le sue sfaccettature, come potrai constatare. In riferimento a ciò, ciò che viene mostrato nell’immagine sono dei tavolini che hanno un design molto diverso da quello a cui siamo abituati… e con cui sappiamo dare alla nostra casa un’aria fresca, giovane e con il massimo fascino.

I tavolini di Aldi sono perfetti per dare un tocco naturalistico alla tua zona preferita della casa

In questo senso, questi sono dei nuovi tavolini ausiliari di Aldi che hanno uno stile deco che dona un tocco naturalista ed elegante alla tua casa. Con aspetto e materiale in paglia, essi sono composti da una struttura di gambe in legno con una superficie in paglia. Sono molto facili da trasportare e da mettere in qualsiasi stanza della tua casa. Il meglio, quindi, è che si presentano perfetti per decorare la tua zona preferita.

Ciò che permette, inoltre, è che grazie al suo design che cerca di adattarsi ai tuoi gusti, il tavolino più piccolo può essere messo sotto quello più grande o perfino parallelo all’altro. La dimensione dei tavolini è menzionata con una dimensione di 45 x 47 cm, facilitando, a sua volta, il trasporto e così da poter cambiare la decorazione in qualsiasi momento. Nel caso di quello che potrebbe essere il più piccolo, questo ha una dimensione di 40 x 42 cm. I prezzi sono di 40 euro.

Chiavi per decorare la tua casa con mobili e decorazioni rustiche

Se ti piace la presenza di travi, legno e pietra nella decorazione della tua casa, allora lo stile rustico fa per te, senza dubbio. Per cominciare, una casa 100% rustica non ha solo mobili di legno, ma anche pareti e soffitti. Se vuoi attenuare l’effetto del legno, ti consigliamo di utilizzare elementi di tonalità bianca, come coperte o divani. Le pareti di pietra sono più consigliate per decorare il portico o l’ingresso della casa: all’interno il legno deve predominare. Segui questi consigli e avrai una casa rustica di prima categoria. Puoi acquistare questi mobili di Aldi che ti abbiamo presentato se lo desideri, perché si adatterebbero perfettamente.