Trasforma la tua casa estiva con questa versatile scaffalatura di Ikea

Avere una seconda casa, specialmente se si trova in spiaggia o in montagna, è un lusso accessibile a molti. Godersi i weekend, i ponti o i periodi di vacanza in una casa a contatto con la natura è molto benefico, ed è per questo che sempre più persone cercano di avere il loro piccolo rifugio per staccare dalla routine quotidiana. E quando diciamo piccolo rifugio, intendiamo che non tutti possono permettersi due case, e ancora meno di grandi dimensioni.

Ma se questa seconda casa non ha molto spazio, la chiave è ottimizzarlo. Inoltre, solitamente sono case che, non essendo la nostra residenza abituale e in cui, soprattutto d’estate, non passiamo molto tempo perché siamo più spesso all’aperto, non hanno bisogno di molti mobili. Tuttavia, solitamente cerchiamo che siano funzionali e belli, per questo Ikea è sempre presente in questi spazi, soprattutto con le sue proposte più minimaliste.

La scaffalatura minimalista di Ikea che sta facendo furore questa stagione

Nella nostra casa estiva o di vacanza, avere solo l’essenziale solitamente è la premessa. Cerchiamo di sfruttare al massimo il tempo libero e il bel tempo, e a nessuno piace passare ore a pulire mobili, spazzare, lavare i piatti o fare il bucato. Quello che piace a molti è invece dedicare un po’ di tempo ogni giorno alla lettura, quindi solitamente non rinunciamo a una scaffalatura o una libreria.

Linea di mobili BAGGEBO di Ikea

Tornando al tema dello spazio, l’ideale è che non occupi molto e, se possibile, ottimizzi al massimo queste dimensioni, che sia facile da pulire, bella e economica. Bene, questo mobile esiste, è da Ikea e si chiama scaffalatura BAGGEBO. Realizzata in acciaio e di colore bianco, ha un design semplice che si adatta perfettamente a ogni tipo di decorazione, specialmente più moderna.

Elegante e funzionale, Ikea ha ridotto il suo prezzo

Ha una misura di 60 cm di larghezza x 116 cm di altezza e 25 cm di profondità, quindi non occupa troppo spazio. Di questa scaffalatura BAGGEBO spicca soprattutto la sua struttura, con ripiani e un pannello posteriore in metallo a rete, che attirerà tutti gli sguardi sugli oggetti che vi collocate, che siano libri, cornici foto, candele, piante o diversi accessori decorativi. E tutto questo per soli 19,99 euro, perché Ikea ha ridotto il suo prezzo.

Scaffalatura BAGGEBO di Ikea

È evidente che questo mobile ha tutti gli ingredienti per essere uno dei prodotti di punta. E senza dubbio lo sta diventando. Una scaffalatura minimalista e versatile, dal design semplice ma elegante che si abbina perfettamente a qualsiasi stile di arredamento. Che sia nel soggiorno, nella camera da letto o persino in bagno, questa scaffalatura si integra senza sforzo in qualsiasi spazio. È importante sottolineare che ogni ripiano ha una capacità massima di 12 kg.

Dettaglio della scaffalatura BAGGEBO di Ikea

Vale anche la pena dire che questa scaffalatura BAGGEBO si distingue anche per il suo montaggio facile e veloce. Seguendo le istruzioni dettagliate fornite da Ikea, potrai montarla in poco tempo e iniziare a godere della sua funzionalità all’istante. Inoltre, la sua manutenzione è molto semplice, poiché per la pulizia è sufficiente un panno umido con un detergente delicato, così come un panno asciutto per asciugarla.

Una scaffalatura che si abbina perfettamente a tutta la linea di mobili BAGGEBO

Un altro punto a suo favore è che si abbina perfettamente ad altri prodotti della serie di stoccaggio BAGGEBO. Ikea ha infatti progettato un’intera gamma di soluzioni di stoccaggio che includono librerie, stoccaggio nascosto, vetrine e un mobile TV, tutti perfettamente combinabili con questa scaffalatura. Vogliamo sottolineare in particolare la libreria, un altro esempio di mobile versatile e multifunzionale

Libreria BAGGEBO di Ikea

La libreria BAGGEBO, in cui possiamo mettere i nostri libri o addirittura altri oggetti, poiché ci sono persone che la usano come portascarpe o addirittura la mettono in bagno per riporre gli asciugamani e gli articoli igienici. Come diciamo, versatilità innanzitutto. Ha una dimensione di 50 cm di larghezza x 160 cm di altezza x 25 cm di profondità e il suo prezzo è di 24,99 euro. Anche essa è bianca e ha un design semplice, adattandosi perfettamente a qualsiasi stile decorativo.