Trasforma il tuo giardino in un paradiso estivo con Leroy Merlin

L’estate è fatta per godersela. In spiaggia, in piscina, in viaggio alla scoperta di nuovi posti… e anche a casa. Se abbiamo una zona esterna, come una terrazza, un patio o un giardino, questo sarà l’angolo preferito da tutti, anche se a volte può essere difficile mantenerlo pulito, ordinato e in buono stato. Tuttavia, se riusciamo a fare tutto questo, avremo un luogo pieno di fascino. Questo è qualcosa che vediamo direttamente dal negozio Leroy Merlin.

È un fatto che Leroy Merlin è uno dei negozi più attrezzati per mostrare una casa bella, elegante e con tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Sono famosi i loro mobili per il soggiorno e la sala da pranzo, con i quali offrono una visione diversa e personale del nostro interno, ma questo si riflette anche nei loro pezzi, articoli e arredi per esterni, come vedremo in questa occasione. Parliamo, ad esempio, di una fantastica altalena su misura.

Leroy Merlin attrezzare al meglio la tua terrazza con la sua altalena Naterial Bamboo

Perché se stiamo allestendo il nostro nuovo angolo sulla terrazza, è meglio farlo come più ci piace. Sono passati i tempi in cui bastava una semplice tavola e delle sedie intorno per creare uno spazio all’aperto, e la prova diretta la troviamo proprio da Leroy Merlin, a cui abbiamo dato un’occhiata approfondita per uno dei pezzi più ricercati del catalogo. Ti stiamo parlando della sua altalena chiamata Bamboo.

Come puoi vedere nell’immagine, si tratta di un’innovativa altalena che delizia tutti in questo tipo di ambienti, soprattutto in quelli che permettono una maggiore abitabilità. Con 3 posti, è una struttura realizzata in acciaio con finitura laccata effetto bambù che riproduce il legno nei minimi dettagli. Con un cuscino in poliestere colore beige, dispone di un tetto inclinabile, braccioli e cuscino sfoderabile.

Abbinaci anche questo cesto decorativo cilindrico in bambù, da Leroy Merlin

Nello stesso contesto, e anche per creare un luogo esterno molto funzionale e accattivante, dallo stesso negozio di Leroy Merlin abbiamo voluto segnalare prodotti come questo cesto decorativo, che ha uno dei design che più ci piace di tutto il loro catalogo. Il motivo di ciò è semplicemente che ha un aspetto che contribuirà a creare un’atmosfera calma, tranquilla e di totale relax a casa nostra. Il prezzo di acquisto è di 25 euro.

Questo cesto decorativo è chiamato Cilindro per la sua forma a cerchio sulla base, superiore e inferiore. Ottima idea per creare una decorazione e un’immagine moderna e dettagliata dall’aspetto naturale, ciò che rende questo cesto speciale è che ci permetterà di mantenere tutto in ordine mentre decora e offre un tocco diverso alla nostra casa, ideale per la terrazza ma anche per il soggiorno o la cucina. Ha una capacità di 13,8 litri.