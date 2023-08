Trasforma il tuo giardino con il più innovativo gazebo di Costco.

Avere un giardino è molto più che mettere un tavolino di legno accanto alla piscina o delle sedie intorno ad esso. A volte lo stesso spazio richiede di posizionare pezzi decorativi che si abbinino all’ambiente, altre volte siamo noi stessi che abbiamo bisogno di uno spazio esterno per posizionare cose da giardino che sappiamo non avere posto in casa. Per questo ci sono le casette da giardino, come quelle che abbiamo in Costco.

I supermercati Costco si sono fatti una buona reputazione perché è facile trovare tutto il necessario per la vita di tutti i giorni, anche per la casa. E tutto attraverso un servizio, con una tessera, che è la principale differenza rispetto ad altre catene: bisogna essere soci, che permette l’accesso al negozio, per il quale bisogna pagare una quota annuale di circa 36 euro, con la quale si può accedere a questi mobili.

Costco rende la tua vita più facile nel tuo giardino con questa casetta verticale

Ebbene sì; la mancanza di spazio è uno dei principali problemi che molti di noi incontrano in casa. Quindi se abbiamo un giardino, sappiamo quanto sia importante avere tutti i tipi di prodotti per la manutenzione dei fiori e del prato, così come diversi attrezzi e attrezzature da bricolage che devono essere tenuti in uno spazio coperto per evitare che vengano a contatto diretto con le intemperie.

Nel suo caso, e sebbene sia vero che i più comuni sono gli armadi in resina, ad esempio, o le casette in legno, possiamo anche trovare armadi da esterno e casette come questa che si trovano nei supermercati Costco, disponibili nei loro negozi fisici. Come puoi vedere, questa fa parte dei mobili da stoccaggio che ci piacciono di più, anche per la sua struttura alta prefabbricata. Ha un prezzo di acquisto di 799 euro.

Con zanzariere e finestre, la casetta di Costco è rinforzata in acciaio

Come tale, e essendo una delle più complete disponibili sul mercato attuale, questa di Costco sarà la nostra migliore opportunità in questo momento, soprattutto perché non è facile trovare un tipo di mobili da giardino come questo al prezzo che possiamo trovare al momento. Il bello, inoltre, è che questo tipo di casetta si trasformerà in uno spazio accogliente per godersi il tempo all’aperto.

O meglio ancora; quella di Costco diventerà anche un’area relax, una sala giochi o persino un piccolo bar per intrattenere i tuoi ospiti, oltre alla sua semplice idea di stoccaggio. Molto ben progettata per gli esterni moderni, i supermercati ce la presentano con la sua parete in polietilene ad alta densità e il suo rinforzo in acciaio per una maggiore durata. Con zanzariere, mensole, ganci da parete e finestre, misura 2,42×3,03 cm.