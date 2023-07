Trasforma il tuo balcone in un cortile cordobese grazie a Ikea. In soli 15 euro e senza fare ristrutturazioni.

I patios cordobeses sono una tradizione millenaria che risale all’epoca romana e araba e consistono nel decorare lo spazio esterno delle case con piante, fiori, fontane e elementi d’acqua. Sono un simbolo della cultura e dell’arte di Cordoba, e ogni anno si celebra il famoso Festival dei Patios Cordobesi, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Se desideri avere un pezzo di Cordoba sul tuo balcone, ti proponiamo un’idea molto semplice ed economica per trasformarlo in un patio cordobese grazie a Ikea. Con soli 15 euro e senza apportare modifiche, e con qualcosa che sicuramente ti sorprenderà.

Trasforma il tuo balcone in un patio cordobese grazie a Ikea

Tra i tanti prodotti di tendenza di Ikea, la soluzione dei pavimenti a pannelli piace molto ai clienti. Pertanto, se stai cercando quegli elementi che ti permettono di ricreare un patio andaluso sul tuo balcone, non puoi lasciarti sfuggire il pavimento esterno di colore grigio chiaro che imita la pietra e che darà quel tocco elegante e naturale che cerchi per il tuo balcone.

Si tratta del pavimento esterno o pavimento per terrazza ALTAPPEN grigio chiaro, un prodotto di Ikea composto da pezzi di plastica riciclata che si incastrano tra di loro tramite linguette. Non hai bisogno di attrezzi o colla, basta posizionare i pezzi sul pavimento esistente e regolarli tra di loro. Inoltre, puoi tagliarli facilmente per adattarli a qualsiasi angolo o angolo.

Il pavimento per terrazza (che puoi anche mettere sul tuo balcone) ALTAPPEN ha uno spessore di 0,6 cm e ogni confezione contiene 9 pezzi che coprono una superficie di 0,81 m². Il prezzo per confezione è di 14,99 euro, quindi con meno di 15 euro potrai coprire una superficie di 1,62 m², sufficiente per un balcone piccolo o medio.

Cosa stai aspettando? Con questo pavimento potrai finalmente ricreare il patio cordobese che tanto sogni, al quale non dimenticare di aggiungere altri elementi decorativi che diano vita e colore al tuo balcone, come ad esempio vasi con piante e fiori sui bordi del balcone o appesi alle ringhiere o alle pareti, qualche piccola fontana o elemento d’acqua, o anche aggiungere alcuni piastrelle di stile andaluso o quadri o specchi che riflettano la luce.

Vedi che con un po’ di ingegno e con l’aiuto di Ikea, puoi creare il balcone dei tuoi sogni e goderti molto di più quando ti siedi all’aperto o immagini di visitare il tuo patio cordobese.