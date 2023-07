Trasforma il tuo bagno in un paradiso selvaggio con le tende di Zara Home

Anche se sempre meno, il bagno solitamente è uno dei grandi dimenticati delle case. Ed è strano, perché è una delle stanze più visitate durante il giorno. Sebbene sempre più attenzione venga prestata alla sua decorazione e al suo design, molti scelgono di optare per un modello standard, con accessori neutri che rimangono gli stessi per alcuni anni fino a quando, a causa del passare del tempo, vengono completamente rinnovati e, talvolta, subiscono una ristrutturazione.

Seguire le tendenze e osare per quanto riguarda tessuti e stampe in casa non si limita solo ai cuscini del soggiorno e alle coperte del letto. Possiamo portarle anche in cucina, sotto forma di tovaglie o piatti, o in bagno. In particolare, alla tenda da doccia, che oltre ad essere molto funzionale, può anche avere un bel design. Questo è chiaro da Zara Home, che offre diversi modelli che ci hanno colpito, in particolare uno selvaggio e naturale.

La tenda da doccia con foglie di Zara Home che darà un nuovo aspetto al tuo bagno

Tutti sappiamo che la funzione principale di una tenda da bagno o doccia è evitare che l’acqua schizzi fuori dalla vasca, bagnando i mobili, la decorazione o il pavimento, evitando così scivolamenti e cadute. Una funzione che non va in contrasto con avere un design attraente e essere realizzata con un tessuto di qualità. È uno dei tessili di dimensioni maggiori della stanza – nella maggior parte dei casi -, il che gli conferisce un’importanza notevole nel bagno.

Quindi, se vuoi fare la differenza e trasformare completamente l’aspetto del tuo bagno, procurati questa tenda da doccia di Zara Home. È impermeabile e ha un design di foglie nei toni verdi con uno sfondo bianco che ti farà sentire a contatto con la natura mentre ti fai la doccia senza dover uscire di casa. Ha una buona dimensione, infatti le sue dimensioni sono 180 cm di larghezza x 200 cm di altezza, e anche il suo prezzo è molto buono, infatti costa 29,99 euro.

Semplici cure per mantenere le tende pulite e libere da batteri e funghi

Questa tenda da bagno e doccia, oltre ad essere bella e di qualità, ha una manutenzione molto semplice, non richiede cure particolari. Puoi lavarla in lavatrice, con centrifuga breve e a una temperatura massima di 30 °C, e puoi anche metterla nell’asciugatrice a bassa temperatura. Al contrario, non accetta pulizia a secco, candeggina o sbiancanti, ed è meglio asciugarla all’aria aperta e non stirarla.

In questo punto, è anche importante tenere presente che, dato che le tende da bagno tendono a essere bagnate, è necessario prendere precauzioni per evitare la crescita di muffe, batteri, funghi e altri germi dannosi. Ciò si ottiene pulendole e asciugandole periodicamente, specialmente dopo ogni utilizzo. Puoi anche spruzzarle occasionalmente con un disinfettante, in questo modo garantirai l’assenza di batteri.