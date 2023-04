Trasforma completamente il tuo ingresso con lo specchio nordico più conveniente di tutto Lidl

Il foyer è una delle parti più importanti della casa, una zona in cui accoglierai i tuoi ospiti e che sarà anche la prima cosa che vedrai quando arriverai e l’ultima prima di uscire, quindi deve essere una zona che trasmette positività e buone vibrazioni. Oggi ti presentiamo lo specchio nordico di Lidl che sta spopolando nelle vendite e che può diventare il protagonista assoluto del tuo foyer… darà un incredibile tocco decorativo!

Anche se è un negozio specializzato in alimentari, in realtà da Lidl puoi trovare molti articoli di altre sezioni, in particolare per la casa, tra cui articoli decorativi che puoi davvero sfruttare molto e che hanno tutte le carte in regola per guadagnarsi molto protagonismo in diversi angoli della casa.

Lo specchio nordico di Lidl che ti farà innamorare

Si tratta di uno specchio, uno specchio di stile nordico che sta avendo un grande successo di vendita nel supermercato tedesco grazie soprattutto alla sua estetica, e che si adatterà perfettamente in praticamente ogni ambiente, ideale sia per il foyer che per il salotto, la sala da pranzo, la camera da letto… anche in un corridoio o in bagno, è così versatile che sembrerà spettacolare ovunque lo metti. Attualmente ha un prezzo di soli 14,99 €, un affare che ne vale davvero la pena.

Questo bellissimo specchio nordico di Lidl ha una cornice decorativa in metallo, con un design di ghirlande in toni dorati, ed è dotato di vetro di alta qualità. Ideale da appendere al muro, è consigliabile utilizzare gli ancoraggi più adatti in base al tipo di parete su cui lo vuoi appendere, cercando sempre quelli più efficaci e resistenti per evitare cadute accidentali.

Ha una dimensione di 385 cm di lunghezza, 36,5 cm di larghezza e 1,8 cm di profondità, con un peso di 990 g. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, la cornice è in metallo, lo specchio è in vetro e ha del cartone come protezione sul retro. Anche se può adattarsi a diversi stili decorativi, senza dubbio è perfetto per ambienti minimalisti o di stile nordico, in quanto il suo design si adatta perfettamente ad esso.

Se cerchi uno specchio di medie dimensioni che apporti molto dal punto di vista decorativo, non c’è dubbio che questo specchio nordico di Lidl può diventare uno dei tuoi grandi alleati.

