Trasferimento Sergino Dest: il difensore dell’USMNT si unisce ai campioni di Serie A del Milan alla ricerca dei minuti pre-mondiali

Dopo essere stato escluso dalla rosa del Barcellona in tutte le partite di inizio stagione, Sergino Dest è passato all’AC Milan campione d’Italia. Il leggendario club ha raggiunto un accordo per un prestito di un anno con opzione di acquisto, annunciando il trasferimento il giorno della scadenza. Se l’opzione venisse attivata, Dest firmerebbe un contratto quadriennale con il club e l’opzione di acquisto non obbligatoria è di circa 20 milioni di euro, secondo Fabrizio Romano, insider di calcio di CBS Sports. È il secondo americano a raggiungere il Milan dopo Oguchi Onyewu.

“Sono così orgoglioso ed entusiasta di unirmi ai campioni d’Italia e a un club così storico! Forza Milan”, ha scritto Dest su Twitter dopo l’annuncio del trasferimento.

Il Milan ha inseguito uno splash che è una vittoria per il club e il giocatore. Mentre Dest si accontentava di rimanere al Barcellona e lottare per il suo posto, con l’opportunità che sembrava avere un tempo di gioco regolare in Serie A, vale la pena cogliere in vista della Coppa del Mondo di novembre per essere al meglio della forma.

Con Alessandro Florenzi fuori almeno otto settimane a causa di un infortunio muscolare subito nel pareggio della squadra contro il Sassuolo di martedì, il tempo di gioco potrebbe arrivare in anticipo per Dest. Forte portatore di palla, Dest si adatta all’attacco ad alto numero di ottani del Milan, ma dovrà essere più disciplinato difensivamente in Serie A. Se è in grado di migliorare la sua difesa uno contro uno, non c’è motivo per cui Dest possa’ A soli 21 anni è diventato il titolare di lunga data di Florenzi.

Coperto da Simon Kjaer, Dest avrà una forte presenza difensiva accanto a lui poiché la squadra ha copertura per lasciarlo dribblare e sovrapporsi ad Alexis Saelemaekers. È una mossa emozionante per Dest mostrare quello che fa bene dopo essere caduto in disgrazia sotto Xavi al Barcellona.

Per l’USMNT, Dest giocare ovunque sarebbe stato ottimale, ma questa è una mossa migliore per il suo stile di gioco rispetto al Manchester United, anch’esso legato all’americano. Dest passerà ai vincitori dello Scudetto in carica mentre giocherà anche in Champions League in questa stagione. A causa degli obblighi di prestito, probabilmente non affronterà il Barcellona se si incontrerà nelle fasi a eliminazione diretta.

Dal momento che i direttori del Barcellona hanno dovuto offrire una garanzia finanziaria che la squadra sarebbe diventata conforme al tetto salariale della Liga per registrare Jules Kounde, spostare lo stipendio di Dest fuori dai libri contabili aiuterà la loro attuale situazione finanziaria.

Sono stati giorni intensi per il Milan come il acquisizione del club è stato completato che includeva RedBird Capital, con sede in America, e i New York Yankees. RedBird ha anche una partecipazione nel Fenway Sports Group che possiede i Boston Red Sox e il Liverpool. L’accordo è stato concordato durante l’estate ma alla fine è stato completato martedì.