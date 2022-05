Trasferimento Sadio Mane: la stella del Liverpool vuole trasferirsi e il Bayern Monaco ha perfettamente senso

Mentre la polvere si deposita sulla sconfitta del Liverpool contro il Real Madrid nella finale di Champions League, potrebbero avere un’altra sconfitta da affrontare poiché la star Sadio Mane lascerà il club. Secondo Fabrizio Romano, insider di calcio di CBS Sports, Mane ha deciso di lasciare il Liverpool quest’estate.

Ora è pronto per una nuova sfida dopo aver vinto Premier League, FA Cup, EFL Cup, Champions League e Coppa del Mondo per club con il Liverpool. Ha anche vinto la Coppa d’Africa con il Senegal nel 2021 concludendo un periodo costellato di stelle con i Reds. Mane si è unito ai Reds nel 2016 dal Southampton e ha segnato 120 gol in 269 partite.

Con l’ingaggio di Luis Diaz, Mane ha giocato più come centravanti rispetto alla sua naturale posizione di ala sinistra, il che potrebbe essere una delle cose che lo rende un bersaglio interessante per il club in testa alla gara per i suoi servizi. Romano riferisce che il Bayern Monaco è il contendente più forte per ingaggiarlo.

Ma cosa rende Mane, 30 anni, così intrigante per Julian Nagelsmann al Bayern Monaco? Diamo un’occhiata:

Possibile sostituto di Robert Lewandowski

Non è un segreto che l’attaccante del Bayern Robert Lewandowski potrebbe partire per il Barcellona poiché rimane timido riguardo al suo futuro. I colossi tedeschi restano comunque interessati a Sasa Kalajdzic, secondo Sky Sport. E ha senso dopo una stagione promettente per lo Stoccarda, ma le scarpe di Lewandowski sarebbero abbastanza grandi da riempire per il 24enne. L’esperienza di Mane, d’altra parte, può aiutare perché in 51 presenze in tutte le competizioni con il Liverpool, ha collezionato 30 presenze come ala sinistra e 18 come centravanti, aggiungendo una certa versatilità che il Bayern potrebbe sfruttare.

Mane è stato in realtà un po ‘più efficace nel mezzo, segnando 12 gol e assistendone altri due rispetto a segnarne 11 e assistere tre dalla fascia. Se un trasferimento in Germania significherebbe più Mane nel mezzo, non solo potrebbe prolungare la sua carriera, ma anche rendere il Bayern Monaco più imprevedibile in quanto offre a Nagelsmann un tre anteriore fluido invece di Lewandowski che viene escluso dalle grandi partite per loro.

Altri strumenti nella borsa dei trucchi di Nagelsmann

Parlando dei primi tre, Nagelsmann è un manager a cui piace armeggiare. Il Bayern Monaco ha utilizzato cinque diverse formazioni in questa stagione con la maggior parte delle partite giocate dal 4-2-3-1 di base. Se Mane dovesse sostituire Lewandowski alla punta di questo, un quattro davanti di Kingsley Coman, Thomas Muller, Serge Gnabry e Mane sarebbe quasi senza posizioni fisse. È il sogno di un allenatore e l’incubo di un difensore avere così tanti giocatori che possono assumere diverse posizioni, e questo prima di tenere conto dei tiri dal fondo di Leon Goretzka e Joshua Kimmich.

Anche se Mane in realtà sostituisce Coman sulla fascia, il Bayern ottiene un’altra opzione pericolosa in panchina per sostituire e cambiare il gioco. Rispecchierebbe quasi l’uso di Mane da parte di Jurgen Klopp da quando Luis Diaz è arrivato a gennaio. Può partire dalla fascia o dal centro per poi spostarsi centrale o largo aggiungendo Diogo Jota o Roberto Firmino.

E se fosse davvero una mossa per sostituire Gnabry?

Lewandowski non è l’unico membro del Bayern con legami con la partenza poiché anche Gnabry sta scadendo il suo contratto. Gnabry ha sostituito principalmente sulla destra per il Bayern Monaco, ma l’aggiunta di Mane è più per sostituire l’uscita in porta che per uno scambio simile. Coman è più a suo agio sulla destra e il Bayern ha anche Leroy Sane in panchina. Ma l’aggiunta di Mane potrebbe potenzialmente spingere Gnabry fuori dalla porta, a seconda della direzione in cui il club vuole andare per l’attacco.

Dopo una stagione deludente in Europa, caduta a causa degli sfavoriti del Villarreal nei quarti dell’UCL, sono previsti molti cambiamenti per i bavaresi. L’aggiunta di Mane sarebbe un inizio positivo per una squadra con il talento per tornare alla supremazia europea.