Trasferimento di Romelu Lukaku: l’attaccante del Chelsea spinge per il ritorno dell’Inter dopo la disastrosa stagione di Premier League

Romelu Lukaku vuole tornare all’Inter e quest’estate sta spingendo per un accordo ambizioso e potenzialmente complicato che porrebbe fine al suo disastroso periodo del Chelsea.

Lukaku, rientrato allo Stamford Bridge con un contratto record di 135 milioni di dollari la scorsa estate, ha chiarito a chi lo conosce che vorrebbe tornare all’Inter, secondo fonti di CBS Sports. Tuttavia, qualsiasi accordo sarebbe difficile per il nerazzurri da completare a causa delle loro condizioni finanziarie limitate e del suo stipendio, che si dice sia di $ 400.000 a settimana. Un prestito sarebbe l’unica strada realistica per riportare il nazionale belga a San Siro.

I due club devono ancora parlare, ma Lukaku è intenzionato a che i suoi rappresentanti parlino di parametri con l’Inter. La nuova proprietà del Chelsea aggiunge un ulteriore fattore di complicazione al procedimento; l’attaccante aveva manifestato la volontà di parlare con Todd Boehly a fine stagione per chiarire le sue opzioni per il futuro.

Dopo un brillante inizio del suo secondo periodo con il Chelsea, Lukaku ha lottato con gli infortuni e il COVID-19 prima di perdere il suo posto da titolare a favore di Kai Havertz. Anche se ha concluso la stagione con un record del club di 15 gol in 44 presenze in tutte le competizioni, non era certo il glorioso ritorno in Premier League che lui o il suo nuovo club volevano. Lukaku non ha nascosto la sua voglia di tornare all’Inter e in un’intervista di dicembre a Sky Italia (per la quale è stato sanzionato dal Chelsea) ha detto che sarebbe rimasto “al 100%” se gli avessero offerto un nuovo contratto la scorsa estate .

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Lukaku non è l’unico attaccante del Chelsea il cui futuro è in dubbio. Thomas Tuchel spera di fare un colpo per Christopher Nkunku dell’RB Lipsia, ma dovrebbe fare spazio nella rosa del nazionale francese. Saranno prese in seria considerazione le offerte per Timo Werner, mentre sono in dubbio il futuro di Hakim Ziyech e del nazionale statunitense Christian Pulisic.

Intanto l’Inter ha altri ferri nel fuoco. Hanno parlato con Paulo Dybala, che sarà free agent alla scadenza del contratto con la Juventus il prossimo mese, e il loro amministratore delegato Giuseppe Marotta ha detto: “Chiaramente la speranza è che possa giocare con noi”.

L’acquisizione sia di Lukaku che di Dybala metterebbe sotto pressione lo stipendio dell’Inter un anno dopo la vendita del primo per allentare la pressione finanziaria sul club. Il trasferimento di Ivan Perisic al Tottenham aprirà un po’ di spazio da aggiungere alla rosa, ma non si avvicina nemmeno alla somma che Lukaku sta guadagnando al Chelsea.