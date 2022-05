Trasferimento di Robert Lewandowski: l’attaccante stellare dice “È molto probabile che questa sia stata la mia ultima partita con il Bayern”

L’attaccante polacco Robert Lewandowski potrebbe rimanere al Bayern Monaco quest’estate nonostante il suo ha dichiarato il desiderio di lasciare il club dopo otto stagioni. Herbert Hainer, presidente del Bayern, ha annunciato venerdì i piani della squadra tedesca in risposta a molte notizie che suggeriscono che quest’estate potrebbe lasciare la Germania. “Robert Lewandowski ha un contratto con il Bayern fino a giugno 2023 – e lo manterrà”, ha detto alla BILD.

Sabato il direttore sportivo del club Hasan Salihamidžić ha confermato che Robert Lewandowski ha chiesto di lasciare il club: “Gli ho parlato. Durante la conversazione mi ha informato che non voleva accettare la nostra offerta di prolungare il contratto e che avrebbe voluto lasciare il club, ha detto che vorrebbe provare qualcosa di nuovo, ma la nostra posizione non è cambiata, ha un contratto fino al 30 giugno 2023. Questo è un dato di fatto”.

E lo stesso Lewandowski ha confermato di voler partire dopo il finale di stagione del Bayern Monaco quando ha detto: “È molto probabile che questa sia stata la mia ultima partita con il Bayern”.

Ma, come riportato dall’insider della CBS Fabrizio Romano, il Bayern Monaco ha comunicato la stessa intenzione di trattenere Lewandowski al suo agente, Pini Zahavi, ma nonostante questa affermazione il Barcellona non ha intenzione di mollare su Lewandowski e ci riproverà nelle prossime settimane. La posizione del Bayern Monaco era prevista e ora che l’hanno resa pubblica spetta a Barcellona e Bayern Monaco vedere come andranno i negoziati..

Lewandowski ha attualmente un accordo in vigore fino al 2023 con la squadra tedesca e le notizie suggeriscono che la sua intenzione fosse quella di partire in estate alla ricerca di un contratto a lungo termine altrove. Il Barcellona è la squadra che ha mostrato più interesse per lui e per ora non si arrende. Quest’anno, l’attaccante polacco ha segnato 49 gol in 45 partite in tutte le competizioni e ha appena vinto il titolo di Bundesliga per l’ottavo anno consecutivo con il Bayern Monaco.