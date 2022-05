Trasferimento di Robert Lewandowski: la stella del Bayern Monaco vuole la mossa estiva, il Barcellona è interessato ai rapporti

L’attaccante superstar del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha detto al club che non vuole firmare un prolungamento del contratto e desidera andarsene in estate, secondo Bild. La superstar polacca lo ha fatto mentre guardava al passaggio all’FC Barcelona, ​​secondo Sport 1. La sua decisione avviserà sicuramente i club europei bisognosi di attaccanti, in particolare quelli del Manchester United e dell’Arsenal, anche se il suo futuro sembra essere al Camp Nou.

Lewandowski, 33 anni, ha un contratto fino all’estate del 2023, ma non è riuscito a raggiungere un prolungamento nel club dove ha vinto tutto. Giocatore dell’anno FIFA maschile sia per il 2020 che per il 2021, Lewandowski ha vinto otto titoli consecutivi di Bundesliga con il Bayern. Ne ha vinte anche due al Borussia Dortmund e ha portato il Bayern alla corona della Champions League durante la stagione 2019-20.

L’attaccante più prolifico al mondo negli ultimi anni, ha segnato almeno 40 gol in ciascuna delle ultime sette stagioni. Ha bisogno solo di un altro gol in questa stagione per raggiungere i 50 in stagione mentre il Bayern chiude la stagione di campionato sabato a Wolfsburg.

Questo sviluppo potrebbe essere una notizia fantastica per il Barcellona e il suo allenatore Xavi mentre cercano un vero attaccante per riempire il vuoto lasciato da Luis Suarez quando ha lasciato due stagioni fa. Il Barça è passato a un attacco che utilizza giocatori più versatili e veloci, ma la necessità di un vero numero 9 è evidente in una squadra che manca di consistenza. Il passaggio al Barca solleva tuttavia dubbi poiché la squadra catalana ha affrontato problemi finanziari che li hanno visti perdere Lionel Messi a parametro zero prima della stagione. Resta da vedere se possono permettersi un giocatore come Lewandowski, ma dovranno scaricare un po’ di stipendio serio per far funzionare le cose.

Per quanto riguarda il Bayern, dovrà iniziare a cercare un nuovo attaccante. Non sorprenderti se inseguiranno Patrik Schick del Leverkusen poiché hanno una lunga storia nel raggiungere la Bundesliga per acquisire i migliori giocatori della concorrenza. Dopotutto, è il modo in cui hanno ottenuto Lewandowski dal Borussia Dortmund in primo luogo.