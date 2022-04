Trasferimento di Kylian Mbappe: perché il PSG potrebbe ancora avere la possibilità di mantenere la più grande stella della Francia

A quasi un mese dalla disastrosa uscita degli ottavi di UEFA Champions League per mano del Real Madrid, il Paris Saint-Germain o Kylian Mbappé non hanno ancora annunciato il futuro del nazionale francese. Il 23enne ha persino parlato di “nuovi elementi” nel fine settimana che potrebbero influenzare la sua decisione finale.

Quali potrebbero essere questi “nuovi elementi”? Se fosse stata semplicemente una questione di soldi, Mbappé avrebbe probabilmente già esteso il suo contratto con il Parc des Princes e sarebbe comunque estremamente ben pagato anche se avesse deciso di unirsi al Real Madrid come free agent quest’estate attraverso una combinazione di stipendio e tassa di iscrizione.

Da parte sua, l’ex giocatore dell’AS Monaco ha sempre insistito sul fatto che il progetto sportivo è una considerazione fondamentale per il suo futuro. Mbappe ha anche la sua immagine e il suo marchio personale da considerare, che ora potrebbero prendere in considerazione il suo pensiero dopo un recente incidente in servizio internazionale con la Francia che lo ha visto rifiutarsi di adempiere agli obblighi dei media con gli sponsor di scommesse e fast food.

Winamax è stata l’ultima società di scommesse a provocare le ire del numero 7 del PSG con un tweet di cattivo umore sul padre del giocatore la scorsa settimana. Sua madre ha anche sostenuto apertamente la ricerca da parte del figlio di una maggiore responsabilità di marketing quando si tratta di argomenti di attualità come il gioco d’azzardo e un’alimentazione sana.

Una carta che i giganti della Ligue 1 possono sicuramente giocare con Mbappé nella speranza di farlo rimanere ancora per un po’ nella capitale francese gli sta dando maggiore potere su come la sua immagine viene utilizzata dal club. Il PSG è uno dei protagonisti nel mondo del calcio quando si tratta di accordi commerciali vari e innovativi.

Il tipo di eredità che l’uomo di Bondy lascia con il club della sua città natale è già stato discusso all’indomani dell’ultimo fallimento di Les Parisiens in Champions League. Tuttavia, servirà almeno un altro anno se vorrà lasciare il segno che altri come Edinson Cavani e Zlatan Ibrahimovic hanno lasciato prima di lui con solo l’uruguaiano davanti a lui in classifica.

Meno discusso per quanto riguarda il futuro di Mbappe sono state le Olimpiadi del 2024 a Parigi, che gli offrono l’opportunità di concludere il suo tempo nel suo paese d’origine con una potenziale medaglia d’oro nel calcio con i padroni di casa Les Bleus. Non ha nascosto il suo desiderio di vincere ai Giochi ed era ansioso di essere coinvolto a Tokyo prima che il COVID-19 non portasse quasi a nessuna rappresentanza francese.

C’è anche l’angolo della Ligue 1 con i prossimi due anni cruciali per le speranze di sviluppo interno del calcio francese e per salvaguardare il suo futuro UEFA con l’arrivo delle riforme nel 2024. La Professional Football League (LFP) ha appena orchestrato un pacchetto di salvataggio tramite CVC Capital Partners e Mbappe sarà la chiave per qualsiasi spinta per il miglioramento dei diritti televisivi nazionali e internazionali.

Sul Real, anche se ha superato il PSG in Champions League, la doppia vicenda avrà spiegato al francese quanto di un restyling hanno bisogno i giganti spagnoli. Il suo potenziale acquisto potrebbe compromettere la capacità dei Los Blancos di ristrutturare immediatamente la squadra che lo circonda mentre è già il miglior cane indiscusso a Parigi in campo davanti a Neymar e Lionel Messi.

I rapporti francesi sono variati da Mbappe che ha accettato un nuovo accordo da annunciare a maggio a un nuovo corteggiatore non identificato che emerge per sfidare PSG e Real per la sua firma. Il Liverpool è stato legato a lui nel recente passato e i soldi della Premier League rendono possibile una proposta inglese, ma chiunque possa essere partirà molto indietro rispetto ai rivali, forse troppo.

Indipendentemente da come la stagione del PSG si è esaurita e da come sono previsti cambiamenti radicali quest’estate dal club sostenuto dal Qatar, Mbappe rimane la luce splendente del club dentro e fuori dal campo e qualsiasi potenziale nuovo accordo lo rifletterà. Potrebbe essere che rimanere per un altro anno o due abbia più senso personalmente e professionalmente prima di portare i suoi talenti fuori dalla Francia.