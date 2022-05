Trasferimento di Kylian Mbappe: la star del PSG suggerisce un rapido annuncio tra le voci del Real Madrid

Kylian Mbappe del Paris Saint-Germain ha vinto domenica il suo terzo premio consecutivo di giocatore dell’anno della Ligue 1 dell’UNFP e ha lasciato intendere che è vicino ad annunciare una decisione sul suo futuro con le voci che circolano sul Real Madrid. Il 23enne nazionale francese è stato vincitore del 2019 e del 2021, mentre il premio 2020 è stato annullato a causa del COVID-19 che ha terminato la stagione prematuramente, e Mbappe attualmente fa indovinare a tutti se questa sarà la sua ultima stagione nella sua terra natale o se lo farà unisciti al compagno di squadra della nazionale Karim Benzema al Santiago Bernabeu.

“Lo sapremo a breve”, ha detto il numero 7 del PSG quando è stato interrogato sul suo futuro. “È quasi fatto. La mia scelta è praticamente fatta. Vincerla per la terza volta è incredibile e ringrazio i miei compagni di squadra, il club, l’allenatore e tutti coloro che dietro le quinte ci hanno aiutato a riconquistare il titolo”.

Mbappe non è ancora il capocannoniere di tutti i tempi del PSG e avrà bisogno di almeno un’altra stagione per migliorare Edinson Cavani a quota 200 gol. L’ex giocatore dell’AS Monaco è stato interrogato su quel traguardo come obiettivo dopo aver ottenuto 36 gol in questa stagione.

“Devi rispettare ciò che è riuscito a fare”, ha detto. “Segnare 200 gol con il PSG è incredibile. Far parte di quel cerchio è un onore e devi assaporare ciò che hai ottenuto. Sono già molto felice di essere tra i primi tre”.

Altrove, il compagno di squadra del PSG di Mbappe, Gianluigi Donnarumma, è stato votato portiere dell’anno nonostante una prima stagione difficile in Francia, mentre William Saliba dell’Olympique de Marseille è stato il giovane giocatore dell’anno e Bruno Genesio dello Stade Rennais ha ottenuto il premio come miglior allenatore.

Mbappe, Donnarumma e Nuno Mendes, che era in corsa per il titolo di giovane giocatore, si uniranno ora ai compagni di squadra del PSG che sono già in Qatar per un mini tour prima della fine della stagione in corso.

La decisione del francese è dovuta prima che si unisca ai Bleus per gli internazionali di questa estate dopo che lo stesso Mbappe ha fissato la scadenza con i suoi commenti dopo aver ritirato il suo ultimo premio.