Trasferimento di Kylian Mbappe: il Real Madrid si assicura il trasferimento della superstar dal PSG, secondo quanto riportato

Domenica sera, mentre vinceva il premio Ligue 1 Player of the Year, la superstar del PSG Kylian Mbappé ha ammesso un presto sarebbe arrivato l’annuncio del suo futuro e che aveva preso una decisione sul suo futuro. L’annuncio non è ancora avvenuto, ma l’attaccante che dovrebbe essere in scadenza di contratto quest’estate potrebbe essere sulla buona strada per passare al Real Madrid.

Secondo la pubblicazione spagnola Marca, Mbappe ha verbalmente accettato di trasferirsi al Real Madrid a parametro zero questa estate non appena il suo contratto con il PSG scadrà. L’accordo tra il giocatore e il club è stato raggiunto la scorsa settimana mentre era a Madrid, trattando direttamente con Jose Angel Sanchez, direttore generale del Real e braccio destro di Florentino Perez. Secondo quanto riferito, firmerà un contratto quinquennale.

“Lo sapremo a breve”, ha detto Mbappe domenica. “È quasi fatto. La mia scelta è praticamente fatta.”

Lo ha riferito anche l’Athletic lunedì Mbappe ha accettato termini personali con il Real ma che il PSG non aveva rinunciato alla speranza di rifirmarlo, con l’obiettivo di mantenere il trio offensivo composto da lui, Neymar e Lionel Messi insieme alla ricerca della gloria della Champions League. Il club trascorrerà alcuni giorni a Doha, in Qatar, prima di prepararsi per il finale di stagione contro il Metz sabato.

Se dovesse davvero lasciare Parigi, sarebbe un acquisto enorme per il Real Madrid, potenzialmente lassù con acquisti di artisti del calibro di Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane e Luis Figo. Mbappe sta uscendo da una campagna da 36 gol per i parigini, vincendo la Ligue 1 ma non raggiungendo ancora una volta la Champions League.

D’altra parte, il Real è in finale di UEFA Champions League 2021-22 (cattura tutta l’azione su CBS e Paramount+) dove giocherà contro il Liverpool il 28 maggio. L’aggiunta di Mbappé significa che la prima linea del Real ad andare avanti sarebbe la giovane superstar mondiale il miglior attaccante Karim Benzema e il talento brasiliano Vinicius Junior.

Secondo quanto riferito, il Real ha offerto al PSG circa 200 milioni di euro per Mbappé solo la scorsa estate, ma aspettare un anno ha permesso loro di assicurarsi potenzialmente uno dei più grandi trasferimenti gratuiti di affare della storia, supponendo che vada a buon fine.