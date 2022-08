Quest’estate il Paris Saint-Germain non ha conquistato molti titoli con massicci accordi di trasferimento, optando invece per mosse sensate nelle posizioni di bisogno. Tuttavia, i giganti della Ligue 1 hanno notevolmente cambiato rotta nella ricerca della gloria finora inafferrabile della UEFA Champions League e stanno eliminando quella che √® stata una rosa gonfia da anni ormai.

Angelo Di Maria, Georginio Wijnaldum e Arnaud Kalimuendo sono stati alcuni dei pi√Ļ grandi nomi ad andarsene dalla fine della scorsa stagione. Sebbene quest’ultimo non fosse eccedente il fabbisogno, la sua vendita lo ha consentito PSG per portare persone del calibro di Renato Sanches con Fabian Ruiz di SC Napoli il prossimo nella lista dei rinforzi di Luis Campos.

Un giocatore che potrebbe muoversi nella direzione opposta √® il portiere Keylor Navasche si ritrova la seconda scelta dietro Gianluigi Donnarumma, che Galtier e Campos hanno comunicato chiaramente al costaricano durante la preseason. Il 35enne √® una delle tante figure periferiche del PSG che hanno bisogno di tempo per giocare prima della Coppa del Mondo FIFA Qatar entro quest’anno.

Thilo Kehrer √® nella stessa situazione e il Germania internazionale ha appena aderito West Ham Unitedche potrebbe, a sua volta, aprire la porta per Abdou Diallo rimanere a Parigi ancora per un po’ se questo mese non si trova una soluzione ovvia. Idrissa Gueye √® anche probabile che sia legato alla Premier League Everton e PSG in trattative da settimane per il ritorno di Goodison Park per il centrocampista segalese.

Ci si aspetta movimento anche a centrocampo Ander Herrera oggetto di rilevante interesse da Circolo Atletico mentre Eric Junior Dina Ebimbe potrebbe essere in procinto di unirsi Bayer Leverkusen in Germania. Leandro Paredes era impostato per aderire Juvema di Adrien Rabiot proposto trasferimento a Manchester United cadere attraverso potrebbe impatto Quello.

Se la porta di Torino dovesse chiudersi il Argentina internazionale, potrebbe unirsi al connazionale Mauro Icardi nell’elenco dei nomi PSG difficili da spostare che include anche Julian Draxler, Layvin Kurzawa e Rafinha, se non si materializza altro. Il tedesco ha bisogno di tempo per mantenere il suo posto in nazionale, mentre gli altri tre hanno bisogno di rilanciare la carriera dopo una significativa stagnazione.

Sbarazzarsi di tutti quei giocatori in un’unica finestra di trasferimento √® un compito arduo, soprattutto con la risoluzione reciproca dei contratti evitata a causa degli alti costi di compensazione. Tuttavia, l’arrivo della Coppa del Mondo a met√† campagna aiuta e la dura posizione assunta da Campos e Galtier non ha lasciato dubbi a quei giocatori indesiderati sul fatto che hanno poco futuro con Les Parisiens.

L’idea di permettere Presnel Kimpembe partire in cambio di un compenso sostanziale √® stato giocato con prima del Francia internazionale ha dichiarato il suo desiderio di rimanere con il suo club formativo, il che √® stato una spinta per Galtier che valuta il 27enne. Sfortunatamente, nel caso di Kalimuendo, il sostegno del tattico francese non √® stato sufficiente in quanto Campos aveva bisogno di raccogliere fondi per assicurarsi i nuovi arrivati.

Il PSG ha iniziato questo mandato con forza in campo e questa nuova direzione ha visto un rinnovato impegno e attenzione da parte di artisti del calibro di Neymar e Lionel Messi che pu√≤ solo aiutare la loro ricerca di argenteria. Tuttavia, la sfida sar√† mantenere questo stato relativamente sano oltre la Coppa del Mondo, che quest’anno √® una delle principali fonti di motivazione per molti giocatori.

C’√® ancora tempo per cambiare molto al Parc des Princes prima che la finestra di mercato si chiuda, ma passare a cinque o pi√Ļ nomi indesiderati renderebbe gi√† il attuale squadra pi√Ļ gestibile per Galtier. Potrebbe essere una finestra sexy come la precedente estate, ma il PSG che inizia a prendersi sul serio potrebbe essere il cambiamento di cui avevano bisogno per avvicinarsi al loro obiettivo finale del successo dell’UCL.