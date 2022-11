Trapano avvitatore Lidl Parkside all’incredibile prezzo di 89,99€ – Novembre 2022

KUZUPRO Trapano avvitatore a batteria 21V, avvitatore a batteria con 2 batterie da 2,0 Ah, trapano a percussione da 42 Nm, 25+3 impostazioni di coppia, 30 accessori, 2 velocità, LED per fai da te

【Trapano a percussione con sistema 3 in 1 e coppia di 42 Nm】 Il trapano a batteria KUZUPRO ha 3 modalità di lavoro: avvitamento, perforazione e perforazione a percussione. La funzione martello, che può aumentare notevolmente l’efficienza del tuo lavoro. Con una coppia massima di 42 Nm, il trapano combinato può facilmente soddisfare un’ampia gamma di esigenze di foratura e avvitamento su legno, metallo e plastica. 【2 velocità variabili e frizione a 25 posizioni】 Il trapano elettrico può essere impostato per funzionare in due diverse gamme di velocità (0-550 RPM, 0-1850 RPM), così avrai sempre la potenza di cui hai bisogno. Inoltre, l’avvitatore a impulsi a batteria ha 25 posizioni di coppia per la selezione del mandrino, fornendo un funzionamento più preciso per la foratura e l’avvitamento. 【2PCS 2.0Ah e indicatore della batteria】2pcs 2.0Ah batterie agli ioni di litio di grande capacità, è durevole che non devi preoccuparti di rimanere senza energia nel bel mezzo di un progetto. Il trapano avvitatore a batteria ha anche un indicatore di alimentazione per farti conoscere lo stato della batteria, il che rende il tuo lavoro più efficiente e conveniente. 【Mandrino facile da usare e rapido】 Il mandrino autobloccante da 3/8 “(10 mm) ti aiuta a cambiare rapidamente le punte. Il cacciavite elettrico ti offre una presa comoda, equilibrata e liscia. La luce a LED integrata ti aiuta a lavorare un ambiente buio. La clip da cintura ti offre molta più praticità e lo strumento è sempre a portata di mano e pronto per l’uso. 【Accessori 30 pezzi e ampie applicazioni】 Il trapano elettrico KUZUPRO viene fornito con un trapano senza filo * 1, batteria da 2,0 Ah * 2, un caricabatterie *1, custodia per il trasporto *1, manuale utente *1, trapano Brad Point *6, trapano elicoidale *6, trapano a percussione *3, punte per cacciavite *3, stelo flessibile del trapano *1, chiave a tubo *9, punta di fissaggio * 1, supporto per driver esagonale * 1, clip da cintura * 1 inclusa. Più accessori in uno che soddisfano tutte le tue esigenze.