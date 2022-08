Trabzonspor vs Copenaghen quote, scelte, come guardare, streaming: 24 agosto 2022 Pronostici UEFA Champions League

I turni di qualificazione alla UEFA Champions League proseguiranno mercoledì con il secondo di due incontri intermedi Trabzonspor e visitare l’FC Copenhagen su Paramount+. La squadra danese ha vinto l’andata di questa competizione 2-1, ma ora si recherà a Trabzon per affrontare un club turco che eccelle in casa. Il Trabzonspor non perde una partita in casa in campionato dallo scorso marzo, ma partecipa alla partita dell’UCL di mercoledì sulla scia della sconfitta per 5-2 in Super Lig. Il Copenaghen entra nella partita di mercoledì dopo la vittoria per 3-0 in campionato contro il Lyngby. I danesi hanno anche un’esperienza più recente nell’UCL, avendo raggiunto l’ultima volta la fase a gironi nel 2016-17, mentre il Trabzonspor non raggiunge la fase a gironi da oltre un decennio. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d'inizio dal Medical Park Stadyumu di Trabzon, in Turchia, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Trabzonspor vs Copenaghen elencano la squadra di casa come la favorita di +104 (rischiare $ 100 per vincere $ 104) sulla linea del denaro di 90 minuti. Copenaghen è il perdente di +260 e un pareggio ha un prezzo di +250.

Come guardare Trabzonspor vs Copenaghen

Data Trabzonspor vs Copenaghen: mercoledì 24 agosto

Trabzonspor vs Copenaghen ora: 15:00 ET

Scelte UEFA Champions League per Trabzonspor-Copenhaghen

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio Jon Eimer. Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. È 204-187-7 nelle sue scelte SportsLine nel 2022, che include una serie di 51-34-1 sulle sue ultime 86 scelte (59,3%) per un profitto di oltre $ 900 per $ 100 scommettitori.

Per Trabzonspor vs Copenaghen, Eimer sta raccogliendo oltre 2,5 gol da segnare per una vincita di -125. L’esperto osserva che ciò che manca a entrambe le parti in termini di forza difensiva lo compensano con la potenza di fuoco offensiva. Copenaghen tende in particolare a cercare di superare i loro problemi piuttosto che bloccare la loro linea di fondo. Dall’altra parte del campo c’è un club del Trabzonspor che aumenta la propria energia a un altro livello quando gioca davanti al pubblico di casa.

“Con tutto in palio e niente da perdere qui, dovremmo aspettarci che entrambe le squadre mostrino una potenza d’attacco bella e costante in campo”, ha detto Eimer a SportsLine. “I gol saranno ciò che determinerà un vincitore qui e il Trabzonspor, che ha bisogno di almeno due per vincere, cercherà di farlo accadere rapidamente”. Trasmetti la partita ora in streaming qui.

