Tottenham vs. West Ham: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, quote, ora di inizio

Tottenham vs. West Ham, una delle grandi rivalità del calcio londinese, riprende domenica con molto in gioco. Entrambe le squadre stanno recuperando terreno nella corsa per il quarto posto in Premier League dopo la vittoria per 1-0 dell’Arsenal in casa dell’Aston Villa, dando loro poco spazio per perdere altri punti prima della pausa internazionale.

Entrambe le squadre sono a sei punti dall’Arsenal, ma il West Ham ha giocato un’altra partita, anche se almeno hanno l’Europa League come un’altra strada attraverso la quale fare un successo della loro stagione e potenzialmente qualificarsi per la Champions League. Ecco come vedere la partita e tutto quello che c’è da sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: domenica 20 marzo | Volta: 12:30 ET

Posizione: Stadio Tottenham Hotspur — Londra

Streaming TV/diretta: USA/fuboTV (prova gratis)

Probabilità: Tottenham -143; Disegna +270; West Ham +400 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Tottenham: In un certo senso, negli ultimi tempi gli Spurs sono stati risolutamente coerenti. Dall’inizio dell’anno sono andati a V, S, V, S, V, S, V, S, L, V, S, V, V, V, V, V, V nelle loro partite, mercoledì portando una gradita vittoria Brighton e Hove Albion prima di una serie di partite complicate che iniziano con la visita dei loro rivali a East London.

Nonostante i tanti volti di questo Tottenham, Antonio Conte sta vedendo coerenza nel modo di giocare della sua squadra. “Penso che stiamo andando passo dopo passo e sto iniziando a vedere la mia squadra migliorare in ogni partita”, ha detto. Interrompere la serie di punti persi sarebbe un’onnipotente spinta prima che affrontino Newcastle, Aston Villa e Brighton dopo la pausa per le nazionali.

West Ham: L’emozionante vittoria di giovedì ai supplementari sul Siviglia è valsa tutte le energie spese in campo, ma la squadra di David Moyes ne pagherà sicuramente il prezzo quando scenderà in campo nel nord di Londra domenica. Dopotutto questa squadra, non certo la più numerosa in primis, è già ben allungata senza Vladimir Coufal e Jarrod Bowen con ulteriori test di forma fisica, scontati dopo 120 minuti di calcio in Europa League.

“Abbiamo qualche zoppicare, ma te lo aspetti dopo una partita difficile”, ha detto Moyes. “Li valuteremo tutti e vedremo come stanno. È un po’ presto per sapere molto sulla squadra. Siamo un gruppo di giocatori resiliente e speriamo che andrà tutto bene e ci torneremo. “

Predizione

Questo potrebbe essere un gioco troppo lontano per una squadra del West Ham prosciugata. SCEGLIERE: Tottenham 2 West Ham 1