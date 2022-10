Tottenham vs Newcastle in diretta streaming: pronostico Premier League, canale TV, guarda online, tempo, notizie e quote

Il Tottenham Hotspur accoglie domenica il Newcastle United in Premier League con gli uomini di Antonio Conte che hanno bisogno di una vittoria dopo la sconfitta infrasettimanale contro il Manchester United. La squadra di Eddie Howe è imbattuta in sei in questa fase con cinque punti tra le due in classifica mentre i Magpies al sesto cercano di chiudere sugli Spurs al terzo. La vittoria per 2-0 dello United è arrivata dopo tre vittorie consecutive del Tottenham in tutte le competizioni e la squadra di Conte non ha ancora perso due volte consecutive in questa stagione.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data: domenica 23 ottobre | Ora: 11:30 ET

domenica 23 ottobre | Ora: 11:30 ET Posizione: Stadio Tottenham Hotspur — Londra, Inghilterra

Stadio Tottenham Hotspur — Londra, Inghilterra TV: NBC | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

NBC | fuboTV (prova gratis) Probabilità: speroni +105; Pesca +250; Newcastle +250 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

speroni: Conte vorr√† una risposta dal suo gruppo alla sconfitta per 2-0 all’Old Trafford di mercoled√¨. Inoltre, diffidente nei confronti delle due sconfitte delle ultime quattro nella sola Premier League, l’italiano non vorr√† vedere la presa salda della sua squadra su un posto in UEFA Champions League svanire entro una settimana. Harry Kane rimane secondo nella classifica dei punteggi dietro la macchina del Manchester City Erling Haaland, ma √® stato Hugo Lloris a impressionare di pi√Ļ a met√† settimana e gli Spurs devono evitare che si ripeta mentre cercano di scuotere questo stile non avventuroso che hanno sviluppato di recente. Gli Spurs mancheranno Dejan Kulusevski per la settima partita consecutiva a causa di un problema alla coscia mentre Richarlison √® fuori per un problema al polpaccio. Tuttavia, Emerson Royal torna dopo una squalifica di tre partite.

Newcastle: Gli uomini di Howe hanno registrato la terza vittoria delle ultime quattro con un successo per 1-0 sull’Everton a met√† settimana. Miguel Almiron ha mantenuto il suo caldo periodo di forma con un quarto gol in altrettante uscite e il nazionale del Paraguay attualmente il miglior punteggio per la squadra di St. James’ Park. Tuttavia, domenica non ci saranno comodit√† in casa: gli Spurs sono imbattuti in casa per tutta la stagione e i Magpies hanno vinto solo una volta in trasferta e questo √® successo di recente. Joelinton √® in dubbio dopo l’infortunio al ginocchio contro l’Everton e Allan Saint-Maximin non √® ancora disponibile dopo che il suo recupero da un infortunio al tendine del ginocchio √® stato ritardato.

Predizione

Questo mi sembra abbastanza vicino e forse richiede un momento di magia da parte della squadra di casa per assicurarsi la vittoria. Un pareggio non sarebbe una sorpresa totale, ma la necessità di una reazione suggerisce che il Tottenham sarà abbastanza motivato per questo. Aspettatevi qualche gol, ma per gli uomini di Conte al limite Howe e la sua squadra. Scegliere: Spurs 2-1 Newcastle.