Tottenham vs Marsiglia in diretta streaming: Champions League, canale TV, come guardare online, tempo, notizie, quote

Antonio Conte ha riportato gli Spurs in Champions League e mercoledì accolgono l’Olympique Marsiglia a Londra. Harry Kane ha dimostrato di poter segnare ad agosto con cinque gol in sei partite all’inizio della stagione, ma il suo partner più in alto, Heung-Min Son, non ha ancora preso il volo mentre cerca il suo primo gol stagionale. Ma con Dejan Kulusevski e Richarlison nel roster, ciò offre a Conte più opzioni per quando le sue migliori opzioni non stanno sparando a tutti i costi.

Sarà qualcosa che servirà contro un Marsiglia forte sotto la nuova gestione di Igor Tudor. La squadra ha avuto molto turnover, ma è difficile da abbattere, concedendo solo tre gol in campionato finora. Dato che anche gli Spurs hanno una forte difesa, questa è una partita che potrebbe essere dalla parte dei punteggi bassi, che è esattamente dove ogni allenatore vuole che sia.

Per quanto riguarda il punteggio, il Marsiglia ha avuto una stagione strana con Nuno Tavares in prestito e il nuovo acquisto Alexis Sanchez in testa alla classifica dei marcatori con tre gol ciascuno. Faranno fatica a superare la piena difesa di Conte, ma gli Spurs di solito forniscono almeno una buona occasione da gol agli avversari, motivo per cui, nonostante abbiano concesso solo cinque gol, che è il secondo miglior punteggio in Premier League, hanno mantenuto la porta inviolata solo due in sei partite. È qualcosa che Conte vorrà migliorare, ma il Marsiglia è una squadra abbastanza brava per capitalizzare gli errori.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : mercoledì 7 settembre | Volta : 15:00 ET

: mercoledì 7 settembre | : 15:00 ET Posizione : Stadio Tottenham Hotspur — Londra

: Stadio Tottenham Hotspur — Londra Trasmissione in diretta: Sommo+

Sommo+ Probabilità: Tottenham -200; Disegna +340; Marsiglia +525 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Tottenham: Al di fuori della rotazione a causa delle tre partite giocate in otto giorni, Conte avrà a disposizione una rosa completa al di fuori di Lucas Moura e Bryan Gil. In un lato degli Spurs che quasi si raccoglie da solo, tutti gli occhi saranno puntati su come Ivan Perisic e Son si esibiscono a sinistra, perché con Richarlison in agguato, Son potrebbe essere pronto per un gancio in anticipo se necessario.

Marsiglia: Al di fuori dei giocatori non registrati del Marsiglia che includono Bamba Dieng dopo la sua saga della finestra di mercato selvaggia, Tudor avrà anche una squadra completa a disposizione. Sarà una sfida difficile andare in trasferta al Tottenham, ma se la squadra riesce a rimanere disciplinata, non c’è motivo per cui non possa assicurarsi un risultato per aprire la Champions League.

Predizione

Come un meccanismo a orologeria, Kane farà la differenza in una partita ravvicinata poiché gli Spurs segnano un vincitore in ritardo per iniziare la partita di Champions League con il piede giusto. Scegliere: Spurs 2, Marsiglia 1