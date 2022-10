Tottenham vs Eintracht Francoforte: live streaming Champions League, come guardare online, tempo, notizie, quote

Dopo aver giocato 0-0 in Germania la scorsa settimana contro l’Eintracht Frankfurt, Antonio Conte si aspetta che il Tottenham si occupi degli affari in casa quando i campioni di Europa League si recheranno mercoledì per la quarta giornata di Champions League. Per risolvere alcuni dei loro problemi, Conte è passato a un 3-5-2 introducendo Yves Bissouma per Richarlison in Premier League che ha portato a una vittoria per 1-0 sul Brighton, e avrebbe senso avere la stessa configurazione in casa per controllare contro una squadra di Francoforte in contropiede.

In un 3-4-3, il forte gioco dell’ala del Francoforte di Daichi Kamada e Jesper Lindstrom potrebbe essere in grado di trovare spazio tra i terzini e i difensori centrali. Con Spurs e Francoforte a livello di quattro punti, il vincitore della partita entrerebbe in una buona posizione per qualificarsi agli ottavi, rendendo ancora più importante una partita poiché ogni squadra ha una vittoria, una sconfitta e un pareggio nel proprio Gruppo D infissi finora.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : mercoledì 12 ottobre | Volta : 15:00 ET

: mercoledì 12 ottobre | : 15:00 ET Posizione : Stadio Tottenham Hotspur — Londra

: Stadio Tottenham Hotspur — Londra TV: Nessuno | Trasmissione in diretta: Sommo+

Nessuno | Sommo+ Probabilità : Tottenham -200; Disegna +340; Francoforte +525 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Tottenham: Conte ha avuto un po’ di preoccupazione dopo che Harry Kane ha lasciato la partita del Brighton per un infortunio alla caviglia, ma sarà in grado di iniziare la partita dopo che l’esame non ha rivelato gonfiore alla caviglia. Anche Dejan Kulusevski potrebbe tornare in rosa per l’infortunio alla coscia patito con la Svezia, ma dopo essere stato assente dal 17 settembre per gli Spurs, Conte potrebbe iniziare con lui in panchina. Terzino destro, mentre Matt Doherty ha iniziato in campionato a causa della squalifica di Emerson Royal, Conte avrà una grande decisione da prendere su chi otterrà il cenno in Champions League. Royal è il miglior difensore mentre Doherty è il miglior attaccante, ma Doherty sembrava anche arrugginito contro il Brighton, complicando le cose.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.



Eintracht Francoforte: Perdendo 3-0 contro il VFL Bochum in Bundesliga durante il fine settimana, il Francoforte potrebbe avere un problema al terzino sinistro poiché Ansgar Knauff si è infortunato al tendine del ginocchio mentre Luca Pellegrini ha anche un infortunio alla spalla, lasciando Oliver Glasner con opzioni limitate. Ma il Francoforte è stata una squadra che ha trovato il modo di ottenere risultati europei nonostante sia una squadra di metà classifica della Bundesliga ed è quello che gli verrà chiesto di fare di nuovo a Londra.

Predizione

L’equilibrio di un 3-5-2 è difficile da rompere mentre dà agli Spurs quel tanto che basta in attacco per assicurarsi una vittoria grazie a un vincitore di Ricahrlison dalla panchina. Scegliere: Speroni 1, Francoforte 0