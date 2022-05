Tottenham vs. Burnley: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, notizie, quote

Dopo una decisiva vittoria nel derby di Londra del nord contro l’Arsenal giovedì, il Tottenham dovrà assicurarsi di non uscire piatto in una partita che è quasi altrettanto importante. Attualmente sono dietro l’Arsenal di un punto nella battaglia per i primi quattro e Antonio Conte comprende la gravità della situazione. Dopo la vittoria, ha immediatamente spostato l’attenzione su Burnley poiché anche i Clarets hanno bisogno di una vittoria nella corsa alla retrocessione.

L’ultima volta che queste due squadre si sono incontrate, Burnley ha effettivamente vinto 1-0, ma gli Spurs sperano in un risultato diverso nello stadio di casa. Burnley è fuori dalla zona retrocessione solo per differenza reti, quindi una sconfitta e una vittoria o un pareggio dal Leeds United li metterebbe a rischio. Poiché sia ​​la corsa per la Champions League che per evitare la retrocessione andranno all’ultima giornata, questa potrebbe essere una partita serrata se gli Spurs non segnano in anticipo.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : domenica 15 maggio | Tempo : 7:00 ET

: domenica 15 maggio | : 7:00 ET Posizione : Tottenham Hotspur Stadium — Londra, Inghilterra

: Tottenham Hotspur Stadium — Londra, Inghilterra TV: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Stati Uniti | fuboTV (prova gratis) Probabilità: Tottenham -300; Disegna +400; Burnley +900 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

speroni: La difesa di Antonio Conte continua a prendere colpi quest’anno. Japhet Tanganga, Oliver Skipp e Matt Doherty erano già fuori per la stagione, ma saranno raggiunti da alcuni altri membri della squadra. Cristian Romero e Sergio Reguilon salteranno le ultime due partite dell’anno che daranno possibilità a Davidson Sanchez e Ryan Sessegnon di impressionare negli ultimi giorni della stagione.

Burnley: L’allenatore del giocatore Ben Mee è tornato ad allenarsi e potrebbe essere in forma per fare la partita, ma sembra improbabile. James Tarkowski e Jay Rodriguez prenderanno entrambi decisioni in tempo di gioco mentre Jack Cork è disponibile. Burnley ha alcune assenze a lungo termine, ma dato che hanno già affrontato senza di loro per settimane, la squadra dovrebbe almeno esserci abituata.

Predizione

Gli Spurs faranno un lavoro professionale, supportati dal loro supporto casalingo, per assicurarsi di terminare la partita con la vittoria di cui hanno bisogno dando all’Arsenal ulteriore pressione lunedì. Scegliere: Spurs 3, Burnley 1