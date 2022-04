Tottenham vs. Aston Villa pronostici, quote, linea: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 9 aprile

Harry Kane e il Tottenham cercherà di rimanere caldo sabato quando gli Spurs affronteranno Aston Villa in una partita della Premier League inglese. Kane ha segnato cinque gol nelle ultime cinque partite quando il Tottenham (17-3-10) è balzato al quarto posto nella classifica della Premier League. Ha vinto sei delle ultime otto e non perde a Villa Park da gennaio 2008. I Villans (11-3-16) hanno vinto tre incontri da allora, ma tutti all’Hotspur Stadium. Sono 11° nella classifica della Premier League, ma stanno cercando di finire nella prima metà sotto l’eroe nazionale Steven Gerrard, che ha assunto la carica di manager a novembre. Hanno perso tre partite consecutive di campionato. Il Tottenham ha vinto l’ultimo incontro tra le due squadre, 2-1 ad ottobre.

Il calcio d'inizio è fissato per le 12:30 ET a Birmingham, in Inghilterra. Le ultime quote Aston Villa vs. Tottenham di Caesars Sportsbook elencano gli Spurs come il favorito di +124 (rischiando $ 100 per vincere $ 124) sulla linea dei soldi dei 90 minuti, con Villa il perdente di +215. Un pareggio ha un prezzo di +250 e l'over-under per i goal totali segnati è 2,5.

Spread Aston Villa-Tottenham: Spurs -0,5 (+115)

Over-under Aston Villa-Tottenham: 2,5 gol

Money line Aston Villa vs. Tottenham: Villa +215, Spurs +124, Pareggio +250

AV: Jacob Ramsey ha segnato sei gol in nove tiri in porta

TOT: Harry Kane è secondo in campionato per tiri con 98

Perché dovresti sostenere il Tottenham

Kane e Son Heung-min sono andati in lacrime nelle ultime settimane, segnando ciascuno cinque gol nelle ultime cinque partite. Gli Spurs hanno segnato 14 gol in quell’intervallo, vincendo quattro partite e perdendo 3-2 contro Manchester United. Son ha 14 gol in campionato, mentre Kane ne ha 12 e ne ha totalizzati 20 in tutte le competizioni. Kane ha vinto la Scarpa d’Oro la scorsa stagione con 23 gol in campionato. Il Tottenham ha segnato 10 gol in più di Villa e ne ha concessi cinque in meno. Deteneva il 53 percento di possesso e aveva un vantaggio di 8-3 nei tiri in porta nell’ultimo incontro.

Il Tottenham ha 31 tiri in porta in più rispetto ai Villans, un vantaggio di più di uno a partita. Gli Spurs guidano la lega per percentuale di tiri in porta con 37,8, con Kane che arriva a poco meno di 40 e Son al 49,2%. Il sudcoreano segna il 44% delle volte quando colpisce il bersaglio. I portieri del Villa, guidati dal solito titolare Emiliano Martinez, hanno la quarta peggiore percentuale di parate in campionato con 65,2. Portiere del Tottenham Hugo Lloris ha 11 lenzuola pulite.

Perché dovresti sostenere l’Aston Villa

I Villans hanno battuto gli Spurs poco più di un anno fa, vincendo 2-1 all’Hotspur Stadium lo scorso maggio prima della battuta d’arresto di ottobre. Ollie Watkins ha segnato in entrambe le partite, mentre Son e Kane non sono riusciti a segnare in nessuna delle due. Watkins è il capocannoniere della squadra con otto gol e Danny Ings dovrebbe tornare dalla nascita di suo figlio per unirsi a lui in attacco. Ings ha segnato cinque gol come uno degli otto giocatori del Villa con almeno due gol. Jacob Ramsey, un ventenne che si è unito all’accademia giovanile di Villa all’età di 6 anni, ha segnato sei gol mentre era titolare in 24 delle 28 partite dei Villans.

Capitano Tyrone Mings ancora la linea di fondo, che dovrebbe anche ottenere la stella francese Luca Digne tornato dopo che un disturbo allo stomaco lo ha messo da parte la scorsa settimana. Il difensore Matty Cash ha tre gol e tre assist ed è terzo in campionato per cross (84), realizzando 47 tiri e sette gol. Contanti e John McGinn entrambi si classificano tra i primi quattro nei contrasti, con 162 tra loro, e Cash ha bloccato 71 tiri (quarto). McGinn ha tre gol e due assist, e lui e il collega centrocampista Douglas Ruiz sono entrambi in grado di fare la differenza sui calci piazzati.

