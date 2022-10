Tottenham Hotspur vs. Everton: come guardare in diretta streaming, canale TV, orario di inizio della Premier League

La Premier League torna in campo sabato.

Chi sta giocando

Everton @ Tottenham Hotspur

Record attuali: Everton 2-3-4; Tottenham Hotspur 6-1-2

Cosa sapere

Il Tottenham Hotspur torner√† a casa dopo un viaggio di due partite. Loro e l’Everton si incontreranno per la loro prima tappa della stagione alle 12:30 ET sabato al Tottenham Hotspur Stadium. Il Tottenham √® fuori per mantenere viva la sua serie di vittorie casalinghe di quattro partite.

Gli Spurs sono scivolati sabato da Brighton & Hove Albion 1-0. L’attacco del Tottenham Hotspur si √® verificato dopo il primo tempo, ma ha comunque segnato abbastanza gol per vincere l’incontro.

A proposito di partite ravvicinate: domenica l’Everton ha mancato di un gol al Manchester United, perdendo 2-1.

Dopo uno 0-0 nella prima partita della scorsa stagione, il Tottenham √® uscito davanti all’Everton 5-0 nella seconda. Ci vorranno 90 minuti per ottenere un risultato simile.

Come guardare

Chi: Tottenham Hotspur contro Everton

Tottenham Hotspur contro Everton Quando: Sabato alle 12:30 ET

Sabato alle 12:30 ET Dove: Stadio Tottenham Hotspur

Stadio Tottenham Hotspur TV: NBC

NBC Streaming online: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: speroni -210; Disegna +330; Everton +600

Storia della serie

Il Tottenham Hotspur ha vinto sei delle ultime 12 partite contro l’Everton.